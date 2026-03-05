Nos pênaltis, Tirol perde para o América-MG e é eliminado da Copa do Brasil

O Tirol-CE se despediu da campanha histórica da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (4). Estreante na competição, o time do Pirambu foi valente contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, e até empatou em 1 a 1 no tempo normal, mas perdeu durante os pênaltis por 4 a 3.

Assim, deixou o torneio na 2ª fase e com o prêmio de R$ 1,2 milhão. Na 1ª fase, também conduziu o duelo para penalidades ao empatar em 1 a 1 com o América de Propriá-SE, mas venceu por 5 a 3.

A expectativa é que a receita possa ser reinvestida em estrutura e também qualidade de elenco. Rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Cearense em 2026, o clube disputa a Série D do Brasileiro.

Em campo

Com uma postura defensiva, o Tirol mostrou muita organização e resistiu às investidas do América-MG no 1º tempo. Com mais domínio, o Coelho encerrou a etapa com 12 chutes contra dois.

Na volta do intervalo, a insistência se converteu em gol aos 14 minutos. Após lançamento de Paulo Victor, Willian Bigode finalizou de primeira e marcou um golaço para os donos da casa: 1 a 0, aos 14. A vantagem durou pouco, uma vez que o time cearense empatou aos 18, em cabeçada de Welton.

Na reta final, a Águia ainda tentou a virada diante de um América-MG nervoso em campo, no entanto o goleiro Gustavo brilhou com defesas importantes e manteve o placar até o encerramento do jogo.

Pênaltis

Nas cobranças, o goleiro do América-MG foi o herói da classificação. Bigode, Rafa Barcelos, Paulinho e Gabriel Barros converteram para os donos da casa, que perderam com Emerson, mandando para fora. Já os cearenses marcaram com Janeudo, Dieguinho e Welton, todavia, Zé Augusto mandou por cima e, na última cobrança, Ytalo chutou forte para defesa do arqueiro Gustavo.

Na 3ª fase, o Coelho encara o Barra-SC. Os catarinenses iniciam na 3ª fase devido ao título da Série D.