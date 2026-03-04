Fortaleza anuncia Juan Miritello como novo centroavante

Juan Miritello é o novo reforço do Fortaleza. O jogador foi anunciado pelo clube cearense nesta quarta-feira (4). O clube cearense chegou a um acordo com o Defensa y Justicia pelo centroavante de 27 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta, que já está regularizado no BID, chega por empréstimo até o fim de 2026 com opção de compra.

"Foi uma alegria linda receber a proposta do Fortaleza. No começo, talvez a ficha não tivesse caído muito, mas hoje, já estando aqui no lugar e vestindo essa camisa, estou muito feliz e muito empolgado de aceitar esse desafio", afirmou o atleta.

"O primeiro objetivo é levar o Fortaleza ao ponto mais alto, principalmente, ao acesso à Série A. Depois, poder desenvolver o meu jogo, dar o meu melhor para a equipe e ajudar onde eu estiver. Que seja um grande ano para todos", completou.

jogador chega para suprir vaga deixada por Bareiro, negociado com o Boca Juniors. O atleta já treina no Leão do Pici. Miritello estava no Defensa y Justicia desde 2024. O atleta também tem passagens pelo Asteras Tripolis, da Grécia, além de Talleres, Real Pilar e Flandría, também clubes argentinos. Em 2026, o atleta atuou em seis partidas pelo Defensa e marcou dois gols.

O Fortaleza volta a campo no domingo (8), quando enfrenta o Ceará no último jogo da final do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

FICHA TÉCNICA