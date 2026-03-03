Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia contratação de Welliton Matheus por empréstimo até 2026

Jogador de 25 anos estava no Primavera

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:24)
Jogada
Legenda: Welliton, novo atacante do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação de Welliton Matheus. O jogador de 25 anos chega por empréstimo com opção de compra junto ao Primavera-SP. O vínculo vai até o fim de 2026. Na temporada, o atacante atuou em oito jogos pela equipe no Paulistão, marcou dois gols e deu uma assistência. Jogador já está no BID.

"Fiquei muito feliz quando chegou a proposta do Fortaleza e por estar vestindo o manto desse clube gigante. Para mim é uma grande alegria e espero aproveitar essa oportunidade para que a gente possa ser muito feliz com a Nação Tricolor", destacou. 

Welliton é um ponta canhoto, que tem como características a força e a velocidade. Será mais uma peça no setor ofensivo do time comandado pelo técnico Thiago Carpini. 

"Meu objetivo é sempre fazer o meu melhor a cada dia. Levo muito comigo que eu preciso oferecer o meu melhor para Deus todos os dias. Então, fazendo o meu melhor, conseguimos juntos conquistar nossos objetivos, que é conquistar títulos e colocar o Fortaleza novamente na Série A", completou. 

FICHA TÉCNICA

Nome: Welliton Silva de Azevedo Matheus - Welliton Matheus
Data de nascimento: 14/07/2000 - 25 anos
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Posição: Atacante
Clubes: Vasco-RJ, Corinthians-SP, Oeste-SP, Red Bull Bragantino-SP, ABC-RN, Goiás-GO e Primavera.

Veja também

teaser image
Jogada

FCF divulga áudio do VAR de três lances polêmicos do Clássico-Rei: Veja descrições

teaser image
Jogada

João Ricardo é reprovado em exames do Corinthians e retorna ao Fortaleza

teaser image
Jogada

Fortaleza acerta saída de Kuscevic para time da MLS; veja detalhes

Assuntos Relacionados

Jogada

Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação Há 21 minutos
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Welliton Matheus por empréstimo até 2026

Jogador de 25 anos estava no Primavera

Crisneive Silveira Há 1 hora
pessoas

Jogada

Sistema Verdes Mares celebra parceria com a Maratona de Fortaleza e será mídia oficial do evento

Evento será realizado no dia 12 de abril deste ano

Crisneive Silveira Há 2 horas
VÍDEO

Jogada

Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

Pochettino, do Fortaleza, e Matheus Araújo, do Ceará, são outros concorrentes

Daniel Farias 03 de Março de 2026
Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Ceará, Fortaleza e Ferroviário conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026

Com novo formato, torneio segue preservando os clássicos regionais logo na primeira fase

Brenno Rebouças 03 de Março de 2026
vídeo

Jogada

Fortaleza acerta saída de Kuscevic para time da MLS; veja detalhes

Zagueiro chileno chegou ao Leão em 2024 e deixa o Pici após 78 jogos

Fernanda Alves e Daniel Farias 03 de Março de 2026