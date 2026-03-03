Fortaleza anuncia contratação de Welliton Matheus por empréstimo até 2026

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação de Welliton Matheus. O jogador de 25 anos chega por empréstimo com opção de compra junto ao Primavera-SP. O vínculo vai até o fim de 2026. Na temporada, o atacante atuou em oito jogos pela equipe no Paulistão, marcou dois gols e deu uma assistência. Jogador já está no BID.

"Fiquei muito feliz quando chegou a proposta do Fortaleza e por estar vestindo o manto desse clube gigante. Para mim é uma grande alegria e espero aproveitar essa oportunidade para que a gente possa ser muito feliz com a Nação Tricolor", destacou.

Welliton é um ponta canhoto, que tem como características a força e a velocidade. Será mais uma peça no setor ofensivo do time comandado pelo técnico Thiago Carpini.

"Meu objetivo é sempre fazer o meu melhor a cada dia. Levo muito comigo que eu preciso oferecer o meu melhor para Deus todos os dias. Então, fazendo o meu melhor, conseguimos juntos conquistar nossos objetivos, que é conquistar títulos e colocar o Fortaleza novamente na Série A", completou.

FICHA TÉCNICA

Nome: Welliton Silva de Azevedo Matheus - Welliton Matheus

Data de nascimento: 14/07/2000 - 25 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ

Posição: Atacante

Clubes: Vasco-RJ, Corinthians-SP, Oeste-SP, Red Bull Bragantino-SP, ABC-RN, Goiás-GO e Primavera.