Parcial do Clássico-Rei: 35 mil confirmados para o jogo de volta da final do Cearense

Mais de 35 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, no próximo domingo (8), às 18h, em partida válida pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense 2026.

Ao todo, 35.178 confirmaram presença na partida, sendo 27.269 torcedores do Ceará confirmados, entre ingressos vendidos e check-in realizados, além de 7.909 ingressos vendidos para a torcida do Fortaleza, visitante nesta partida.

O Ceará informou também que dois setores da Arena Castelão estão esgotados para a venda de ingressos, apenas com espaços liberados para check-in. Trata-se dos setores Inferior Norte e também Inferior Central. Os demais seguem liberados normalmente.

Ceará e Fortaleza empataram em 1 a 1 na partida de ida, disputada no último domingo (1º), também na Arena Castelão. Por isso, o confronto está em aberto e as equipes buscam vencer o jogo da volta para ficar com o título de campeão do torneio estadual.