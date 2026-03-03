Diário do Nordeste
As opções do Ceará para o lugar de Pedro Henrique na decisão do Campeonato Cearense

Camisa 7 está lesionado e fora do jogo. Mozart tem ao menos cinco alternativas para a vaga

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:42)
Legenda: O atacante Pedro Henrique desfalcará o Ceará na decisão
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará terá mudança no ataque na decisão do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. Ausência de Pedro Henrique é problema. Mas, por outro lado, tem retornos importantes que podem oferecer a Mozart mais opções. Inclusive com retorno da plataforma tática mais utilizada no ano.

