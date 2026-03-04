América-MG x Tirol na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

América-MG e Tirol se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Copa do Brasil, em partida válida pela segunda fase. O jogo será às 21h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Tirol, representante cearense, chega à segunda fase depois de eliminar o América, de Sergipe, nos pênaltis, na primeira fase. A segunda fase, assim como a primeira, é disputada em jogo único, e em caso de empates, a decisão será nas penalidades.

Até aqui, o time cearense já garantiu uma premiação total de R$ 1,23 milhão por participar da primeira e da segunda fase. Caso elimine o América-MG e avance à terceira fase, ganha mais R$ 950 mil, totalizando R$ 2,18 milhões em premiação no torneio nacional.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Gustavo, Maguinho, Rafa Barcelos, Emerson, Artur; Felipe Amaral, Yago Souza, Eduardo Person; William Bigode, Thauan e Paulo Victor. Técnico: Alberto Valentim.

Tirol: Frank Silva; Max, Willian, Diguinho, Ytalo; Sidney, Welton, Janeudo; Jeffinho, Zé Augusto e Felipe Hulk. Técnico: Aílton Silva.

AMÉRICA-MG X TIROL | FICHA TÉCNICA