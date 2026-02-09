Diário do Nordeste
Maracanã vence Tirol, permanece na Série A do Cearense e rebaixa rival

Alvianil venceu a partida no PV

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:15)
Jogada
Legenda: O Maracanã venceu o Tirol no PV e se manteve na elite cearense
Foto: @manoelfrancca

O Maracanã se manteve na elite do futebol cearense. O Alvianil venceu o Tirol por 2x0 na noite desta segunda-feira (9), no estádio Presidente Vargas.

Os gols do Maracanã foram marcados por Patuta, aos 4 do 1º tempo e Luan Lucas, aos 21 do 2º tempo.

O meia Janeudo ainda perdeu um pênalti para o Tirol aos 32 do 1º tempo.

Com o resultado, o Maracanã chegou aos 4 pontos no quadrangular da permanência e ficou em 2º, se garantindo na elite em 2027. Já o Tirol, caiu em 4º lugar com apenas 3 pontos.

