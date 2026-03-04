Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4) no Campeonato Paulista, em partida válida pela partida de ida da final. O jogo será às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

TNT

CazeTV

Record

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO | FICHA TÉCNICA