Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na decisão da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4) no Campeonato Paulista, em partida válida pela partida de ida da final
Foto: Juan rodrigues / Novorizontino

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4) no Campeonato Paulista, em partida válida pela partida de ida da final. O jogo será às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • CazeTV
  • Record
  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: partida de ida da final do Campeonato Paulista 2026
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Data: 04/03/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de jogadores de Palmeiras e Novorizontino

Jogada

Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na decisão da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogador do Tirol

Jogada

América-MG x Tirol na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na segunda fase da competição em jogo único e eliminatório

Daniel Farias Há 2 horas
Paulo Baya em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará

O atleta chega por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Primavera-SP

Alexandre Mota Há 2 horas
Foto de Vitor Roque, jogador do Palmeiras

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 4 de março de 2026

Daniel Farias 04 de Março de 2026
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Jogada

Ceará ou Fortaleza se alternam como campeões nos últimos 30 anos: quem venceu mais?

Os times decidem mais um título estadual no próximo domingo (8)

Redação 04 de Março de 2026
torcedores

Jogada

Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo, no Castelão.

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026