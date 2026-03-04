Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na decisão da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4) no Campeonato Paulista, em partida válida pela partida de ida da final. O jogo será às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- CazeTV
- Record
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
PALMEIRAS X NOVORIZONTINO | FICHA TÉCNICA
- Competição: partida de ida da final do Campeonato Paulista 2026
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Data: 04/03/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
Assuntos Relacionados