Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo, no Castelão.

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão.
Foto: Davi Rocha/SVM

Mais de 26 mil torcedores já confirmaram presença no Clássico-Rei decisivo do Campeonato Cearense. O número já ultrapassa o do jogo de ida, que chegou aos 20 mil. Mandante da partida, o Ceará divulgou nova parcial nesta terça-feira (3). Alguns setores já estão esgotados. O Alvinegro luta pelo tricampeonato inédito na competição.

Entre check-in e venda de ingressos para a torcida do Vovô, 20.124 garantiram presença. Já o Fortaleza, que será visitante, tem 6.130.  Os setores Inferior Norte e Inferior Central já estão esgotados.

Ainda é possível realizar check-in e comprar ingressos. O Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham os detalhes do duelo ao vivo e em tempo real.

Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo, no Castelão.

Crisneive Silveira Há 36 minutos

Jogada

Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação Há 2 horas
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Welliton Matheus por empréstimo até 2026

Jogador de 25 anos estava no Primavera

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026
pessoas

Jogada

Sistema Verdes Mares celebra parceria com a Maratona de Fortaleza e será mídia oficial do evento

Evento será realizado no dia 12 de abril deste ano

Crisneive Silveira 03 de Março de 2026
VÍDEO

Jogada

Vina desponta como favorito para artilharia do Campeonato Cearense; veja ranking

Pochettino, do Fortaleza, e Matheus Araújo, do Ceará, são outros concorrentes

Daniel Farias 03 de Março de 2026
Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Ceará, Fortaleza e Ferroviário conhecem grupos da Copa do Nordeste 2026

Com novo formato, torneio segue preservando os clássicos regionais logo na primeira fase

Brenno Rebouças 03 de Março de 2026