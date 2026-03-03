Mais de 26 mil garantem presença em Clássico‑Rei decisivo do Campeonato Cearense

Mais de 26 mil torcedores já confirmaram presença no Clássico-Rei decisivo do Campeonato Cearense. O número já ultrapassa o do jogo de ida, que chegou aos 20 mil. Mandante da partida, o Ceará divulgou nova parcial nesta terça-feira (3). Alguns setores já estão esgotados. O Alvinegro luta pelo tricampeonato inédito na competição.

Entre check-in e venda de ingressos para a torcida do Vovô, 20.124 garantiram presença. Já o Fortaleza, que será visitante, tem 6.130. Os setores Inferior Norte e Inferior Central já estão esgotados.

Ainda é possível realizar check-in e comprar ingressos. O Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham os detalhes do duelo ao vivo e em tempo real.