Tirol vence América/SE nos pênaltis e garante vaga na 2ª Fase da Copa do Brasil
Coruja arranca empate nos acréscimos e se classifica nos pênaltis
O Tirol está na 2ª Fase da Copa do Brasil. A Coruja venceu o América de Propriá/SE nos pênaltis por 5x3 e se classificou. No tempo normal, as duas equipes empataram em 1x1, em jogo no estádio Batistão, em Aracaju (SE).
O time sergipano abriu o placar aos 34 do 1º tempo, com gol de Wallace, contando com falha do goleiro Frank.
Mas a Coruja empatou com gol de Ytalo, nos acréscimos do 2º tempo.
E como o confronto foi disputado em jogo único, a vaga foi definida nos pênaltis.
Coruja passou!
Piauí perdeu uma cobrança para o América mandando pra fora, e o Tirol, convertendo todas as cinco - a última com Ytalo, comemorou a classificação.
Premiação milionária
Com a classificação, o Tirol ganha uma premiação milionária da CBF. A equipe já tinha recebido R$ 400 mil por participação na 1ª Fase, ganha mais R$ 830 mil, totalizando R$ 1 milhão e 230 mil.
Próximo adversário
Com o resultado, a Coruja enfrentará o América/MG na 2ª Fase, em jogo único em Minas Gerais, mando do Coelho, no Independência, no dia 4 de março, ás 21h30.