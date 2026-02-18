Diário do Nordeste
Tirol vence América/SE nos pênaltis e garante vaga na 2ª Fase da Copa do Brasil

Coruja arranca empate nos acréscimos e se classifica nos pênaltis

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:41)
Jogada
Legenda: O Tirol se classificou para a 2ªFase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (18)
Foto: @sergioluisfotografia

O Tirol está na 2ª Fase da Copa do Brasil. A Coruja venceu o América de Propriá/SE nos pênaltis por 5x3 e se classificou. No tempo normal, as duas equipes empataram em 1x1, em jogo no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

O time sergipano abriu o placar aos 34 do 1º tempo, com gol de Wallace, contando com falha do goleiro Frank.

Mas a Coruja empatou com gol de Ytalo, nos acréscimos do 2º tempo.

E como o confronto foi disputado em jogo único, a vaga foi definida nos pênaltis. 

Legenda: Com a classificação para a 2ª Fase, o Tirol ganha cota milionária de 1 milhão e 230 mil reais da CBF
Foto: @sergioluisfotografia

Coruja passou!

Piauí perdeu uma cobrança para o América mandando pra fora, e o Tirol, convertendo todas as cinco - a última com Ytalo, comemorou a classificação.

Premiação milionária

Com a classificação, o Tirol ganha uma premiação milionária da CBF. A equipe já tinha recebido R$ 400 mil por participação na 1ª Fase, ganha mais R$ 830 mil, totalizando R$ 1 milhão e 230 mil.

Próximo adversário

Com o resultado, a Coruja enfrentará o América/MG na 2ª Fase, em jogo único em Minas Gerais, mando do Coelho, no Independência, no dia 4 de março, ás 21h30.

