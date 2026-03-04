Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza solicita ao Corinthians laudos de João Ricardo após reprovação médica

Jogador de 37 anos retomou os treinamentos no Pici

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:52)
Jogada
Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza.
Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza solicitou ao Corinthians, nesta quarta-feira (4), todos os laudos dos exames realizados pelo goleiro João Ricardo, e estuda a situação. O clube paulista havia enviado apenas um. A equipe contratou o atleta, mas desfez o negócio com o Tricolor após o jogador de 37 anos ter sido reprovado nos exames médicos. 

João Ricardo foi avaliado pelo Timão e não obteve aprovação clínica. O jogador tem contrato com o Leão até 2027 e havia sido emprestado para a equipe até o fim da temporada. A ida para o novo clube seria após a recuperação de uma cirurgia no tendão do ombro, prevista para este mês de março. 

O jogador já retomou os treinamentos com bola no Pici. No entanto, ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada. O goleiro está fora dos planos do clube pelo alto salário, assim como Helton Leite, que acertou com o Vila Nova-GO. Para a posição, o Tricolor do Pici tem Brenno, Magrão e Vinícius Silveste. 

O Fortaleza volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Ceará no terceiro Clássico-Rei do ano. As equipes se enfrentam no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, que vai decidir o campeão do certame. A partida terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. 

Veja também

teaser image
Jogada

João Ricardo é reprovado em exames do Corinthians e retorna ao Fortaleza

teaser image
Jogada

Fortaleza rescinde com Helton Leite e atleta vai para o Vila Nova-GO

teaser image
Jogada

Fortaleza anuncia atacante Paulo Baya, ex-Ceará

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia Juan Miritello como novo centroavante

Jogador de 27 anos estava no Defensa y Justicia

Crisneive Silveira Há 1 hora
goleiro

Jogada

Fortaleza solicita ao Corinthians laudos de João Ricardo após reprovação médica

Jogador de 37 anos retomou os treinamentos no Pici

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
estádio

Jogada

PV inicia revitalização do gramado e ampliação de vestiários; veja data de reabertura

Estádio deve receber jogos das Séries B e D do Brasileirão, além da segunda divisão do Cearense

Crisneive Silveira 04 de Março de 2026
Ceará e Fortaleza disputaram o primeiro Clássico-Rei de 2026 no último domingo (8), em uma partida que reuniu 34.758 torcedores na Arena Castelão

Jogada

Parcial do Clássico-Rei: 35 mil confirmados para o jogo de volta da final do Cearense

Partida pelo Campeonato Cearense acontece no próximo domingo (8), na Arena Castelão

Daniel Farias 04 de Março de 2026
Helton Leite, goleiro, deixa o Fortaleza e vai para o Vila Nova-GO

Jogada

Fortaleza rescinde com Helton Leite e atleta vai para o Vila Nova-GO

Jogador disputou apenas seis partidas com a camisa tricolor

Fernanda Alves 04 de Março de 2026
Foto de jogadores de Palmeiras e Novorizontino

Jogada

Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na decisão da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 04 de Março de 2026