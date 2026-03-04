Fortaleza solicita ao Corinthians laudos de João Ricardo após reprovação médica

O Fortaleza solicitou ao Corinthians, nesta quarta-feira (4), todos os laudos dos exames realizados pelo goleiro João Ricardo, e estuda a situação. O clube paulista havia enviado apenas um. A equipe contratou o atleta, mas desfez o negócio com o Tricolor após o jogador de 37 anos ter sido reprovado nos exames médicos.

João Ricardo foi avaliado pelo Timão e não obteve aprovação clínica. O jogador tem contrato com o Leão até 2027 e havia sido emprestado para a equipe até o fim da temporada. A ida para o novo clube seria após a recuperação de uma cirurgia no tendão do ombro, prevista para este mês de março.

O jogador já retomou os treinamentos com bola no Pici. No entanto, ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada. O goleiro está fora dos planos do clube pelo alto salário, assim como Helton Leite, que acertou com o Vila Nova-GO. Para a posição, o Tricolor do Pici tem Brenno, Magrão e Vinícius Silveste.

O Fortaleza volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Ceará no terceiro Clássico-Rei do ano. As equipes se enfrentam no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, que vai decidir o campeão do certame. A partida terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.