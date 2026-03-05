Diário do Nordeste
Presidente do Ceará lamenta morte de Reinaldo Aleluia: ‘perdemos um ídolo’

João Paulo Silva decretou luto oficial de três dias após a confirmação da morte do ex-jogador

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:20)
Jogada
Legenda: Dimas Filgueiras e Reinaldo Aleluia, personagens históricos do Ceará
Foto: Agência Diário do Nordeste

João Paulo Silva, presidente do Ceará, lamentou a morte do ex-jogador Reinaldo Aleluia, figura marcante da história do Alvinegro de Porangabuçu. Em conversa com o site oficial do clube, o dirigente comentou sobre a partida precoce do ex-atacante.

Perdemos um ídolo. Reinaldo Aleluia marcou toda uma geração de alvinegros. É impossível não lembrar de como jogava bem, da alegria, dos gols; ele era diferenciado... Foi um jogador que sempre honrou nossa camisa, mesmo em uma época bem desafiadora para o Clube. Aleluia se tornou um torcedor do Ceará, isso é muito bonito.
João Paulo SIlva
Presidente do Ceará

Foto de Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará
Legenda: Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará
Foto: Agência Diário do Nordeste

O presidente João Paulo aproveitou a ocasião para desejar suas condolências aos amigos e familiares do ex-jogador. O Ceará decretou três dias de luto oficial por conta da partida de Reinaldo Aleluia, figura marcante na história do Vovô.

“Recebi com muita tristeza essa notícia. Desejo muita força e conforto aos amigos e familiares de Aleluia”, completou o presidente do clube. O Ceará também solicitou à Federação Cearense de Futebol (FCF) um minuto de silêncio antes do Clássico-Rei do próximo domingo (8).

