Maílton destaca diferencial do Fortaleza para Clássico-Rei decisivo da final do Cearense

Lateral-direito é um dos destaques do time liderado por Carpini

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maílton, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Lateral do Fortaleza e um dos destaques do time, Maílton falou sobre a preparação do Fortaleza para o segundo e decisivo Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense. Em entrevista realizada nesta quinta-feira (5), o jogador ressaltou o valor da força mental e destacou o diferencial da equipe comandada por Thiago Carpini. 

"O nosso diferencial hoje é a raça. Estaremos concentrados e contamos com o apoio da torcida. Teremos 40% da ocupação do estádio e a presença do torcedor vai ser muito importante. Junto com a raça que viemos demonstrando, queremos unir forças para buscar esse título", afirmou. 

No primeiro duelo, as equipes ficaram no 1 a 1. Para conquistar o 47º título da competição, o Tricolor no tempo regulamentar. Se houver novo empate, a disputa vai para os pênaltis. 

"Vamos em busca do título. Sempre entramos para vencer, mas, se vier nas penalidades, vamos comemorar do mesmo jeito. Em clássico, a preparação é especial. O foco nos detalhes é ainda maior para errar o mínimo possível e conquistar a vitória. É mais no detalhe. É estar focado em não errar. Clássico é esse mental forte mesmo. ", ressaltou. 

O Fortaleza entra em campo a partir das 18h (de Brasília), no domingo (8), para enfrentar o Ceará. O duelo será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.

