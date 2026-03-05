Mozart completa dois meses no comando do Ceará e já utilizou 29 atletas do elenco

A primeira semana de março marca dois meses de Mozart no comando técnico do Ceará. O treinador realizou sua primeira atividade dia 2 de janeiro e, de lá para cá, já utilizou 29 jogadores e esteve na beira do campo em 10 partidas pelo Alvinegro de Porangabçu.

O assunto foi tema do Jogada do Vozão que está no ar no canal do Youtube do Jogada. Mozart soma sete vitórias e três empates com o Ceará, tendo ataque afiado, com 25 gols marcados, e a defesa que foi vazada em apenas 5 ocasiões.

RODAGEM NO ELENCO

Mozart aproveitou o primeiro trimestre para testar seu elenco e dar oportunidades para atletas da base. Dos jogadores que tem à disposição, apenas o goleiro Jorge Meurer e o lateral-esquerdo Sanchez ainda não foram utilizados nas partidas oficiais.

Dentre os atletas com mais minutos jogados, a equipe de Mozart tem, na ordem: Éder, Fernando, Zanocelo, Lucas Lima e Gilmar. Dos 10 contratados para a temporada, o lateral-esquerdo Fernando é quem mais foi visto em campo.

De 29 atletas utilizados, 6 deles vieram da Cidade Vozão e vem sendo relacionados para os confrontos no time principal. O que mais teve oportunidade dessa lista são Pedro Gilmar e Melk.