Mozart completa dois meses no comando do Ceará e já utilizou 29 atletas do elenco

Na final do Campeonato Cearense, Mozart quer chegar no terceiro título em sua carreira à beira do campo

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 15:07)
Jogada

A primeira semana de março marca dois meses de Mozart no comando técnico do Ceará. O treinador realizou sua primeira atividade dia 2 de janeiro e, de lá para cá, já utilizou 29 jogadores e esteve na beira do campo em 10 partidas pelo Alvinegro de Porangabçu. 

O assunto foi tema do Jogada do Vozão que está no ar no canal do Youtube do Jogada. Mozart soma sete vitórias e três empates com o Ceará, tendo ataque afiado, com 25 gols marcados, e a defesa que foi vazada em apenas 5 ocasiões.

RODAGEM NO ELENCO

Mozart aproveitou o primeiro trimestre para testar seu elenco e dar oportunidades para atletas da base. Dos jogadores que tem à disposição, apenas o goleiro Jorge Meurer e o lateral-esquerdo Sanchez ainda não foram utilizados nas partidas oficiais. 

Dentre os atletas com mais minutos jogados, a equipe de Mozart tem, na ordem: Éder, Fernando, Zanocelo, Lucas Lima e Gilmar. Dos 10 contratados para a temporada, o lateral-esquerdo Fernando é quem mais foi visto em campo. 

De 29 atletas utilizados, 6 deles vieram da Cidade Vozão e vem sendo relacionados para os confrontos no time principal. O que mais teve oportunidade dessa lista são Pedro Gilmar e Melk.

