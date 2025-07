Fortaleza anuncia atacante José Herrera como novo reforço; contrato vai até 2030

O Fortaleza anunciou José Maria Herrera como novo atacante nesta segunda-feira (30). O jovem atacante de 22 anos chega com vínculo contratual até 30 de junho de 2030. O Tricolor do Pici adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta por US$ 2.4 milhões (cerca de 13 milhões de reais), além de impostos em negociação com o Argentinos Juniors. O clube ainda comprar 20% dos direitos ao longo do contrato.

"Estamos felizes, acreditando que ele vai nos ajudar bastante, claro que também sabendo que é jovem, mudando para outro país, e que naturalmente necessita de algum tipo de adaptação, mas certamente vai ser muito bem recebido pelos companheiros, todos que estão aqui, e também pela torcida. Tudo para que a gente tenha um segundo semestre bem saudável, positivo e de muitas vitórias pelo Fortaleza", afirmou Marcelo Paz.

Herrera é canhoto e joga pelos dois lados do campo. Em 2025, ele marcou cinco gols e deu duas assistências em 19 partidas, atuando na Copa Argentina e no Campeonato Argentino.

O Tricolor do Pici volta a campo no dia 9 de julho, quarta-feira, quando enfrenta o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Nome: José María Herrera

Data de nascimento: 16/04/2003 - 22 anos

Posição: Atacante

Naturalidade: São Miguel de Tucumán-ARG

Clubes: Argentino Juniors e Fortaleza.