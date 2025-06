Fortaleza tem interesse no volante Rodrigo Echeverría, titular da seleção do Chile

O Fortaleza tem interesse na contratação do volante chileno Rodrigo Echeverría, do Club León, do México. O jogador de 30 anos é também titular da seleção do Chile e está na mira do Tricolor do Pici para o restante da temporada 2025.

O Diário do Nordeste apurou que o clube mexicano só aceita negociar Echeverría com o Fortaleza por um valor de aproximadamente 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,9 milhões na atual conversão de dólar americano para o real brasileiro).

O próprio Rodrigo Echeverría sinalizou interesse em defender o Fortaleza, por ser amigo de Kuscevic. Apesar disso, a negociação só avançará em caso de ajustes nos valores, pois a pedida do Club León é considerada improvável por parte da diretoria do Tricolor do Pici.

Há cerca de seis meses, o Club León, do México, pagou pouco mais de 2 milhões de dólares para contratar Rodrigo Echeverría junto ao Huracán, da Argentina. Nesta temporada, Echeverría atuou em 17 partidas e marcou três gols pelo Club León.