Vitória x São Paulo pela Série A: acompanhe em tempo real

Vitória x São Paulo se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (7), pela 38ª rodada do torneio continental. O jogo será às 16h, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A partida Vitória x São Paulo, pela Série A, terá transmissão do Premiere.

FICHA TÉCNICA