Ceará e Fortaleza são rebaixados para Série B após derrotas em último jogo do Brasileirão de 2025

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi cruel para Ceará e Fortaleza. Os dois times cearenses foram rebaixados para a segunda divisão em 2026. O Vovô foi derrotado dentro de casa para o Palmeiras por 3 a 1 e o Leão perdeu para o Botafogo por 4 a 2.

Leão rebaixado

O Fortaleza foi rebaixado à Série B de 2026. Apesar de uma arrancada histórica, o time cearense perdeu na última rodada da Série A para o Botafogo por 4 a 2, no Engenhão, e terminou na zona de rebaixamento, encerrando uma sequência de sete anos consecutivos na 1ª divisão. Em campo, os gols alvinegros foram marcados por Arthur Cabral, Marçal, Artur e Mateo Ponte neste domingo (7) - o Leão descontou com Breno Lopes e Adam Bareiro.

Assim, terminou na 18ª posição, com 43 pontos. A mudança na tabela ocorreu por dois resultados da 38ª rodada. No Barradão, o Vitória-BA venceu o São Paulo por 1 a 0, enquanto o Internacional bateu o Bragantino por 3 a 1, no Beira-Rio. Assim, os dois passaram o Leão na tabela e escaparam da queda. Os demais rebaixados foram: Ceará, Juventude e Sport. O Vovô perdeu para o Palmeiras em casa por 3 a 1 e entrou na zona justamente na rodada final.

No fim, a equipe reagiu sob o comando de Martín Palermo, saiu do Z-4 na 37ª rodada, chegou a ficar nove partidas sem perder, mas mesmo assim não conseguiu evitar o rebaixamento, que marca também uma temporada melancólica em 2025, com diversas metas fracassadas no ano: Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Ceará rebaixado

O Ceará está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro foi derrotado por 3x1 para o time reserva do Palmeiras e caiu após os outros resultados paralelos.

O Vovô incrivelmente foi rebaixado entrando no Z4 por apenas uma rodada, apenas a última. O Ceará abriu o placar com Pedro Raul aos 11 do 1º tempo, mas Facundo empatou aos 17, Sosa virou aos 16 do 2º tempo e virou aos 20 do 2º tempo.

O Alvinegro foi rebaixado pelos resultados paralelos, com vitórias de Internacional (3x0 contra o Bragantino) e Vitória (1x0 contra o São Paulo).