Conselho da SAF oficializa saída de Marcelo Paz do Fortaleza; leia nota

O Conselho de Administração do Fortaleza Esporte Clube SAF oficializou na tarde deste sábado (27) a saída do então CEO Marcelo Paz, que acertou com o Corinthians. Fabiano Barreira, presidente do Conselho, publicou uma nota oficial em seu perfil no Instagram.

“Venho a público esclarecer e informar oficialmente sobre a saída de Marcelo Paz, que seguirá agora para um novo desafio profissional junto ao Sport Club Corinthians Paulista”, disse o presidente em nota. Paz deve ser anunciado pelo Corinthians em breve.

Legenda: Marcelo Paz, Fabiano Barreira e Jade Romero Foto: LC Moreira

Ainda no comunicado, Fabiano informou aos torcedores que o Conselho de Administração está trabalhando para, o mais breve possível, definir os próximos passos e garantir a continuidade do projeto. Ainda não há nomes cotados para assumir o cargo.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

Como Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza Esporte Clube, venho a público esclarecer e informar oficialmente sobre a saída de Marcelo Paz, que seguirá agora para um novo desafio profissional junto ao Sport Club Corinthians Paulista.

Desde o primeiro momento, trabalhamos para que Paz permanecesse no Fortaleza. Inclusive, em um cenário inicial, sua permanência estava alinhada e caminhava para ser mantida. No entanto, ao longo das conversas, houve uma mudança de rumo em sua decisão pessoal e profissional. Diante disso, compreendemos que não caberia a nós impedir esse movimento, respeitando sua escolha.

Faço questão de registrar, de forma muito clara, o nosso reconhecimento e agradecimento por tudo o que Marcelo Paz construiu ao longo de sua trajetória no clube. Ele é, sem dúvida, um dos maiores presidentes da história do Fortaleza e um dos principais responsáveis pelo avanço do clube rumo à modernidade, à organização administrativa e ao protagonismo nacional que o Tricolor alcançou nos últimos anos.

Sua gestão foi marcada por coragem, visão estratégica e decisões que reposicionaram o Fortaleza no cenário do futebol brasileiro. Esse legado permanece e seguirá sendo parte fundamental da nossa história.

Reconhecemos que a notícia chega em um momento sensível, especialmente em meio ao processo de reformulação do elenco e de reestruturação do clube. Ainda assim, é importante reforçar: ninguém é maior que o Fortaleza. A instituição segue sólida, com planejamento, responsabilidade e foco no futuro.

À nossa torcida, deixamos uma mensagem de tranquilidade. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, definirmos os próximos passos e garantirmos a continuidade do projeto. O compromisso com o Fortaleza, com sua grandeza e com sua torcida permanece inalterado.

O momento exige união, maturidade e confiança. O Fortaleza sempre foi maior do que qualquer desafio – e continuará sendo.

Fabiano Barreira

Presidente do Conselho de Administração

Fortaleza Esporte Clube SAF