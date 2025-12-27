Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Bastidores e dúvidas da saída de Marcelo Paz do Fortaleza para o Corinthians

CEO da SAF deixa o Leão para assumir o Corinthians na temporada 2026

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 15:30)
André Almeida
Legenda: O CEO do Fortaleza deu rápida entrevista após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e desabafou sobre 2025
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Marcelo Paz está de saída do Fortaleza, que perde o maior dirigente de sua história. O então CEO da SAF do Leão acertou com o Corinthians para a temporada 2026. A mudança deixa o futuro do clube cearense totalmente incerto. Por isso, trazemos bastidores e dúvidas sobre a saída de Marcelo Paz do Fortaleza. Assista: 

