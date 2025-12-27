Bastidores e dúvidas da saída de Marcelo Paz do Fortaleza para o Corinthians

Marcelo Paz está de saída do Fortaleza, que perde o maior dirigente de sua história. O então CEO da SAF do Leão acertou com o Corinthians para a temporada 2026. A mudança deixa o futuro do clube cearense totalmente incerto. Por isso, trazemos bastidores e dúvidas sobre a saída de Marcelo Paz do Fortaleza. Assista:

Veja também Jogada Da Série C à Libertadores: relembre trajetória de Marcelo Paz no Fortaleza Jogada Marcelo Paz aceita proposta do Corinthians e deixa o Fortaleza