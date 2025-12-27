Da Série C à Libertadores: relembre trajetória de Marcelo Paz no Fortaleza

A saída de Marcelo Paz do Fortaleza para acertar com o Corinthians representa o fim de uma era histórica no Leão do Pici. Paz é considerado um dos maiores dirigentes da história do clube cearense e agora deixa o Pici após longos anos e inúmeras conquistas.

Foram quase dez temporadas ocupando cargos decisivos no Fortaleza, período em que o time tricolor conseguiu sair da Série C do Brasileirão e alçar altos voos no cenário nacional e internacional, chegando à Libertadores e às primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Marcelo Paz está na presidência do Fortaleza desde o fim da temporada de 2017

2017 E 2018: O INÍCIO DA TRAJETÓRIA

A trajetória de Marcelo Paz como referência na liderança do clube começou principalmente na reta final de 2017, quando ele assumiu como presidente do Fortaleza. Naquele ano, o Leão conseguiu o tão aguardado acesso à Série B do Brasileirão, após oito anos de espera.

O ano seguinte, o primeiro com Paz efetivamente à frente do Fortaleza, foi de muito sucesso. Em seu retorno à segunda divisão, o Leão foi avassalador e conseguiu subir para a Série A sendo inclusive o grande campeão da Série B 2018.

A gestão de Marcelo Paz naquela temporada ficou marcada principalmente pela escolha do técnico Rogério Ceni como treinador da equipe. Um nome considerado uma aposta, à época, mas que na prática trouxe frutos importantes para o time cearense.

2019 A 2024: SÉRIE A, TÍTULOS ESTADUAIS E REGIONAIS E VOOS INTERNACIONAIS

Chegando à Série A em 2019, os anos seguintes, ainda com Marcelo Paz à frente, foram de muito sucesso para o Fortaleza. Em 2019, a equipe foi campeã do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, permaneceu na Série A e garantiu vaga na Sul-Americana.

Em 2020, o Fortaleza foi mais uma vez campeão cearense, disputou a Copa Sul-Americana e permaneceu na Série A. Em 2021, foi campeão cearense e fez uma campanha histórica na Série A, terminando em quarto lugar e confirmando vaga na Libertadores.

Em 2022, foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste e avançou até às oitavas de final da Libertadores, além de permanecer na Série A. Em 2023, foi pentacampeão cearense, vice-campeão da Sul-Americana e permaneceu mais uma vez na Série A.

Em 2024, a equipe voltou a ser campeã da Copa do Nordeste e fez também outra campanha histórica na Série A do Brasileirão, terminando no G-4 e garantindo vaga na Libertadores. Em 2025, a equipe acabou sendo rebaixada após sete anos seguidos na elite.

ANTES PRESIDENTE, DEPOIS CEO DA SAF

O início da trajetória de Marcelo Paz como principal nome da gestão do Fortaleza foi como presidente, a partir de 2017. No fim de 2023, porém, quando o Fortaleza virou oficialmente uma SAF, Marcelo mudou de cargo para permanecer à frente do Leão.

No dia 8 de dezembro de 2023, Paz oficializou a sua renúncia ao cargo de presidente do Fortaleza Esporte Clube, assumindo em sequência como CEO da SAF do clube, cargo que ele ocupava até este momento, quando está deixando o clube para assumir o Corinthians.

TÍTULOS DE MARCELO PAZ À FRENTE DO FORTALEZA