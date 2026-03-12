Vasco x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 5ª rodada da Série A
Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12) às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O confronto coloca frente à frente o líder Palmeiras, com 10 pontos,contra o último colocado, o Vasco, com apenas um.
O Verdão foi campeão paulista no último fim de semana ao vencer o Novorizontino.
Já o Vasco, não joga desde a eliminação no Campeonato Carioca para o Fluminense e estreia seu novo técnico: Renato Gaúcho.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela Record, CazéTV e Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Vasco:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho
Palmeiras:
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa. Técnico: Abel Ferreira
Arbitragem
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio
Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira
Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade
Quarto árbitro: Julio César Pfleger
VAR: Diego Pombo Lopez