Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Trump diz que Irã não deveria ir à Copa do Mundo para sua 'própria segurança'

No sorteio realizado pela FIFA, a equipe caiu no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:33)
Jogada
Legenda: Trump fez essas declarações apenas dois dias depois de dizer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem-vindos, apesar do conflito
Foto: Foto por KARIM JAAFAR / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que o Irã não deveria participar da próxima Copa do Mundo na América do Norte para "sua própria segurança", em plena guerra no Oriente Médio.  Trump fez essas declarações apenas dois dias depois de dizer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem-vindos, apesar do conflito.

"A seleção do Irã é bem-vinda à Copa do Mundo, mas eu realmente não acho apropriado que eles estejam lá, para a segurança e o bem-estar deles", disse o político republicano em sua plataforma Truth Social.

Veja também

teaser image
Jogada

Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder do país

Infantino afirmou esta semana que, durante uma reunião com Trump na Casa Branca, ambos analisaram a "situação atual no Irã".

"O presidente Trump reiterou que a equipe iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", escreveu o dirigente após a reunião na última terça-feira.

Guerra contra Irã

Foi a primeira vez que o presidente da Fifa se pronunciou sobre a guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

Em dezembro, Infantino criou o Prêmio da Paz da Fifa e o entregou a Trump, com quem tem relação próxima.

homenagem
Legenda: Donald Trump recebe 1º Prêmio da Paz da Fifa.
Foto: Foto por MANDEL NGAN / POOL / AFP

O presidente americano pediu nesta semana ao governo australiano que concedesse asilo a jogadoras da seleção feminina do Irã que estavam no país da Oceania.

As atletas temiam represálias do regime iraniano após se recusarem a cantar o hino nacional antes de um jogo da Copa da Ásia. A Austrália concordou em conceder asilo às cinco jogadoras que decidiram ficar.

Jogada

Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo

Vladimir Marques 12 de Março de 2026

Jogada

Jockey Club Cearense recebe XIX Grande Prêmio e XIV Leilão Haras Primavera neste fim de semana

Um dos pontos altos do evento será o 14º Leilão Haras Primavera

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

São Paulo x Chapecoense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Remo x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Vasco x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026