Jockey Club Cearense recebe XIX Grande Prêmio e XIV Leilão Haras Primavera neste fim de semana

O movimentado universo da equinocultura do Quarto de Milha terá como ponto de encontro, neste fim de semana, as pistas e os salões do Jockey Club Cearense. O local recebe a 19ª edição do Grande Prêmio Haras Primavera e o 14º Leilão Haras Primavera, eventos tradicionais que reúnem criadores, proprietários e apaixonados pela modalidade em uma programação que movimenta o turfe e a criação nordestina.

Ao todo, 38 animais nascidos em 2023 estarão disponíveis no leilão. Além disso, 11 competidores entram na pista para disputar as provas do Grande Prêmio na distância de 320 metros. A premiação total chega a R$ 300 mil, distribuída entre o vencedor e os destaques da competição.

O evento nasceu em Canindé, nas instalações do próprio Haras Primavera, e ganhou projeção nacional ao longo dos anos. Com o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), além de criadores e proprietários, a iniciativa foi transferida para Fortaleza e se consolidou no Jockey Club Cearense, onde vem acumulando edições de sucesso.

Entre os convidados desta edição está o Haras Claro, campeão nacional na criação da raça, que levará cinco animais para o leilão: Urutu Reason, Uruburetama Kake, Uranito Lake, Uiara Fir Me e Umirin Lake. Já na disputa do Grande Prêmio, a representante do haras será a estreante Testaroza For Me.

A anfitriã Haras Primavera terá a maior participação no leilão, com 21 ofertas entre potros e potrancas, reforçando a tradição do criatório na formação de animais de alto desempenho. O evento deve reunir criadores de várias regiões do país e consolidar mais uma vez o Grande Prêmio e Leilão Haras Primavera como um dos principais encontros da equinocultura do Nordeste.