Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

São Paulo x Chapecoense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:14)
Jogada
Legenda: O São Paulo enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira (12)
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12) às 20h, no estádio Canindé, em São Paulo (SP), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Tricolor Paulista é o vice-líder da Série A com 10 pontos, mas demitiu o técnico Hernán Crespo após divergências internas. Assim, Roger Machado foi contratado e dirige o time nesta quinta-feira.

A Chape tem 5 pontos e está na 12ª colocação. A equipe perdeu o título catarinense para o Barra no último fim de semana.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

São Paulo: 

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Chapecoense:

Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. 

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR);
Quarta árbitra: Rejane Caetano da Silva (CE);
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG).

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo

Vladimir Marques 12 de Março de 2026

Jogada

Jockey Club Cearense recebe XIX Grande Prêmio e XIV Leilão Haras Primavera neste fim de semana

Um dos pontos altos do evento será o 14º Leilão Haras Primavera

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

São Paulo x Chapecoense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Remo x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026

Jogada

Vasco x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da Série A

Redação 12 de Março de 2026