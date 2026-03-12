São Paulo x Chapecoense: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 5ª rodada da Série A
São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12) às 20h, no estádio Canindé, em São Paulo (SP), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Tricolor Paulista é o vice-líder da Série A com 10 pontos, mas demitiu o técnico Hernán Crespo após divergências internas. Assim, Roger Machado foi contratado e dirige o time nesta quinta-feira.
A Chape tem 5 pontos e está na 12ª colocação. A equipe perdeu o título catarinense para o Barra no último fim de semana.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
São Paulo:
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.
Chapecoense:
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR);
Quarta árbitra: Rejane Caetano da Silva (CE);
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG).