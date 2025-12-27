Fortaleza faz homenagem em despedida de Marcelo Paz: ‘legado sempre no coração’

O Fortaleza publicou uma despedida oficial de Marcelo Paz em seu perfil oficial nas redes sociais, no início da noite deste sábado (27). O então CEO da SAF deixa o clube após mais de uma década para atuar no Corinthians na temporada 2026.

“Hoje o Fortaleza se despede de um dos maiores presidentes da sua história. [...] As lágrimas quase sempre foram de alegria. Menos agora. Com o coração apertado, nos despedimos de Marcelo Paz, com a certeza de que o seu legado estará sempre guardado dentro do nosso coração”, disse o clube na publicação.

Anteriormente, o presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Fabiano Barreira, e o próprio Marcelo Paz já haviam se manifestado e anunciado a saída do dirigente. O clube busca agora um substituto para o cargo de CEO.

No site oficial, o Fortaleza publicou uma nota de agradecimento a Marcelo Paz, relembrando as principais conquistas do dirigente.

LEIA A HOMENAGEM COMPLETA

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída de Marcelo Paz do cargo de CEO do Fortaleza EC SAF.

Com 12 títulos conquistados, três participações na Libertadores, uma final de Copa Sul-Americana e dois G4 de Brasileirão Série A, Marcelo Paz se tornou o maior dirigente da história centenária do Fortaleza, sendo eleito o melhor CEO de clube de futebol da América do Sul na temporada passada pela Conafut e Confut Sudamericana.

Além dos títulos, Paz deixa um legado estrutural e administrativo muito bem consolidado em que se foi construído o Centro de Excelência Alcides Santos.

Saindo da arquibancada sendo um torcedor fanático, Paz queria ajudar seu clube do coração cada vez mais. Em 2015, iniciou sua trajetória como Diretor de Futebol quando conquistou seu primeiro título sendo Campeão Cearense, naquele gol do Cassiano.

Em 2016, se tornou Vice-Presidente e no outro ano, virou Presidente, cargo em que presidiu até o final de 2023. Entre 2018 e 2019, conquistou o acesso para a Série B após oito anos na Série C, e o acesso para a Série A, logo quando retornou à Segunda Divisão. Como CEO da SAF, atuou por duas temporadas.

Durante as 11 temporadas, comandou o Fortaleza com excelência, elevando o patamar do Tricolor a nível do futebol nacional e internacional. No hall de títulos, é Campeão da Taça dos Campeões Cearense 2026, Heptacampeão Cearense (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), Tricampeão da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e Campeão da Série B 2018.

A nível internacional, conduziu o Fortaleza pela primeira vez na disputa de uma competição internacional na Copa Sul-Americana. Assim, foi alcançando outras campanhas históricas: três disputas na CONMEBOL Libertadores, duas chegando às oitavas de final, terceiro lugar na Copa do Brasil de 2021 e Vice-Campeão da Sul-Americana em 2023, fazendo a campanha do melhor time nordestino na competição.

Com mais de 700 jogos à frente do Leão do Pici, o Fortaleza Esporte Clube se despede e agradece ao Marcelo Cunha da Paz pela sua dedicação incansável e diária pelo Tricolor de Aço. Reconhecendo que nunca faltou amor, trabalho e pensando sempre bem do Fortaleza.