Ceará x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites, escalações e combinações de resultados

Vozão quer se livrar da zona de rebaixamento e encara o vice-campeão brasileiro

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará encara o Palmeiras dependendo apenas de si para garantir sua permanência no Brasileirão
Foto: Kid Júnior/SVM

O capítulo final do Brasileirão 2025 para Ceará e Palmeiras será contado neste domingo (7), às 16h, pela última rodada da competição. O Alvinegro quer garantir sua permanência e depende apenas de si para isso acontecer, enquanto o Alviverde é vice-campeão e não “briga” mais por nada na Série A. O confronto poderá ter público recorde em 2025 na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, com mais de 50 mil torcedores confirmados.

O Ceará chega para o confronto depois de perder por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O time de Léo Condé emplaca uma sequência negativa de quatro jogos sem vitória na reta final da competição, somando ao último resultado negativo as derrotas contra Internacional e Mirassol, além do empate com o Cruzeiro. O Alvinegro ocupa a 15ª posição, com 43 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Alvinegro necessita apenas de si para garantir a permanência. Se vencer o Alviverde, não depende de nenhum resultado, mas se empatar ou perder, precisa secar adversários. Veja tudo na matéria abaixo:

>Veja todas as combinações para Ceará e Fortaleza escaparem na última rodada da Série A

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na última partida pela Série A e confirmou o vice-campeonato do Brasileirão deste ano. Abel Ferreira escolheu poupar alguns jogadores, e o time paulista joga sem grandes destaques, como Gustavo Gómez, Murilo, Vitor Roque, Andreas Pereira, além das ausências por cartão de Raphael Veiga e Piquerez e Martínez por lesão.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR 

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO TEM RETORNOS

O Ceará teve duas atividades no CT de Porangabuçu para montar a estratégia e encarar o Palmeiras. Com mais de 50 mil torcedores confirmados, o time alvinegro terá o apoio da torcida para carimbar sua permanência. A equipe detém a sexta maior média de público do Brasileirão, colocando mais de 33 mil torcedores nos 18 jogos que fez dentro de casa até aqui.

Para o duelo desta tarde, o Ceará tem os retornos dos titulares Willian Machado e Matheus Bahia, que cumpriram suspensão diante do Flamengo. Os atletas já devem voltar ao time inicial que encara o Palmeiras. A baixa fica por conta de Pedro Henrique, que trata, junto à fisioterapia do clube, lesão na posterior da coxa. O atacante foi desfalque nos dois últimos jogos do Vozão na temporada.

Diante do Verdão, o Alvinegro de Porangabuçu tenta melhorar o retrospecto recente da defesa, que foi vazada nos últimos quatro jogos. Apesar do momento de oscilação, a equipe tem o sexto sistema defensivo que tomou menos gols do Campeonato Brasileiro, 37 gols sofridos em 37 partidas, média de um gol por jogo.

Pedro Raul em ação pelo Ceará
Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará com tem 16 gols marcados na temporada
Foto: Kid Júnior / SVM

No ataque, a esperança de gols continua sendo Pedro Raul, que é o artilheiro da equipe na Série A com 10 gols marcados. Galeano vem na cola com 7 bolas na rede, seguido por Pedro Henrique, que marcou 4 vezes. A lista tem ainda Marllon, Aylon, Lucas Mugni e Lourenço com 2 tentos marcados cada. A lista tem ainda Zanocelo, Matheus Araújo e Fernando Sobral que balançaram a rede uma vez.

Contra o Palmeiras, o Ceará tenta melhorar seu retrospecto como mandante, já que possui o quarto pior aproveitamento da competição, com 48,1%. Em 18 jogos dentro de casa até aqui, o time somou 26 pontos, com um recorte que tem sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. O Alvinegro conseguiu marcar 19 gols e teve a defesa vazada em 15 oportunidades.  

PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO 

Sem pretensões e com o vice-campeonato garantido no Brasileirão, o Palmeiras apenas cumpre tabela na Arena Castelão. A vitória sobre o Atlético-MG, no meio de semana, foi uma resposta, segundo Abel Ferreira, para mostrar o compromisso do elenco com a instituição alviverde. A equipe chega no último confronto com 22 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.

Para o duelo no Castelão, Abel Ferreira tem muitas baixas em relação a equipe que bateu o Galo mineiro na quarta passada. Piquerez, expulso no duelo, e Raphael Veiga, com o terceiro amarelo, cumprem suspensão automática diante do Ceará. Já Emiliano Martínez sentiu trauma no pé esquerdo no duelo com o Atlético e também é ausência. Por opção, o treinador também deixou de fora Vitor Roque, Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira.

O departamento médico palmeirense conta ainda com lista longa de atletas lesionados. Além de Emiliano, o goleiro Weverton, os meio-campistas Lucas Evangelista e Felipe Anderson e o atacante Paulinho já desfalcam o Palestra Itália há um período mais longo. Na temporada, o time paulista atuou em 75 jogos, com um recorte de 44 vitórias, 16 empates e 15 derrotas.

Abel Ferreira em ação pelo Palmeiras
Legenda: Abel Ferreira optou por deixar quatro jogadores titulares em São Paulo
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Palmeiras chega para a última partida do Brasileirão tendo a terceira defesa menos vazada, com 32 gols sofridos em 37 partidas. Neste recorte, em 15 ocasiões, o sistema defensivo palmeirense não tomou gol. Já no ataque, a equipe balançou as redes adversárias 63 vezes, e detém o segundo melhor ataque da competição. Vitor Roque é o artilheiro na Série A com 16 gols feitos, seguido por Flaco López com 11.

Após a derrota para o Flamengo na final da Libertadores, Abel Ferreira revelou a frustração e desilusão na temporada pelos vices no Paulista, Brasileiro e da competição sul-americana. "Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo. Cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar, mas sabemos que essa equipe é capaz de se reinventar", argumentou o português.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES CEARÁ X PALMEIRAS

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni (Fernando Sobral); Galeano, Fernandinho (Paulo Baya) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Benedetti, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Mauricio; Allan, Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X PALMEIRAS

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE
  • Data: 07/12/25 (domingo)
  • Horário: 16h (Horário de Brasília)
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  • Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
  • Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
  • Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
 
