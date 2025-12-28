Fortaleza trabalha com dois nomes para CEO de futebol: "alguém de fora"

O Fortaleza corre para acertar com o novo nome que vai substituir Marcelo Paz, acertado com o Corinthians, como CEO de futebol. Presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira explicou que o Tricolor do Pici busca um profissional de fora e está focado em dois nomes. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele detalhou o perfil buscado pelo clube cearense que segue neste domingo (28). O novo nome poderá ser anunciado nas próximas horas.

Estamos em busca no mercado. Estamos em tratativas com alguns nomes e deveremos nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, anunciarmos o novo CEO do clube. Buscamos alguém de fora, com projetos no futebol. Entendemos que já temos o Cifec dentro do clube. A gente quer que essa pessoa atue mais diretamente com o conselho de administração. Fabiano Barreira Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

A decisão entre os nomes será feita pelo colegiado, focado no perfil traçado e na identificação com o projeto do clube.

“Nós temos uma relação com seis opções de nomes, mas temos nos direcionado a dois. Esse executivo é mais para cuidar do futebol em si, da reformulação do elenco. E ele vai ter autonomia. Talvez queira trazer alguém (para a equipe). Contanto que trabalhe dentro do orçamento estabelecido”

“Estamos num período crítico, passando por uma reformulação de elenco e dos setores administrativos do clube. Estava todo mundo entrando em recesso e tivemos que suspender e tomar decisões. Faz parte. Infelizmente não era o que a gente queria (saída do Paz), mas temos que respeitar e iniciarmos as tratativas o mais rápido possível. Também com bastante critério. Que esse nome chegue e atenda às novas expectativas e responsabilidade”, finalizou.

O Fortaleza se reapresenta com foco na temporada de 2026 nesta segunda-feira (29). A equipe entra em campo no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense.