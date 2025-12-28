Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza trabalha com dois nomes para CEO de futebol: "alguém de fora"

Conselho da SAF trabalha com celeridade por novo dirigente

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 13:55)
Jogada
Legenda: Sede do Fortaleza, no Pici.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza corre para acertar com o novo nome que vai substituir Marcelo Paz, acertado com o Corinthians, como CEO de futebol. Presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira explicou que o Tricolor do Pici busca um profissional de fora e está focado em dois nomes. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele detalhou o perfil buscado pelo clube cearense que segue neste domingo (28). O novo nome poderá ser anunciado nas próximas horas. 

Estamos em busca no mercado. Estamos em tratativas com alguns nomes e deveremos nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, anunciarmos o novo CEO do clube. Buscamos alguém de fora, com projetos no futebol. Entendemos que já temos o Cifec dentro do clube. A gente quer que essa pessoa atue mais diretamente com o conselho de administração.
Fabiano Barreira
Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

A decisão entre os nomes será feita pelo colegiado, focado no perfil traçado e na identificação com o projeto do clube.

“Nós temos uma relação com seis opções de nomes, mas temos nos direcionado a dois. Esse executivo é mais para cuidar do futebol em si, da reformulação do elenco. E ele vai ter autonomia. Talvez queira trazer alguém (para a equipe). Contanto que trabalhe dentro do orçamento estabelecido”

“Estamos num período crítico, passando por uma reformulação de elenco e dos setores administrativos do clube. Estava todo mundo entrando em recesso e tivemos que suspender e tomar decisões. Faz parte. Infelizmente não era o que a gente queria (saída do Paz), mas temos que respeitar e iniciarmos as tratativas o mais rápido possível. Também com bastante critério. Que esse nome chegue e atenda às novas expectativas e responsabilidade”, finalizou.

O Fortaleza se reapresenta com foco na temporada de 2026 nesta segunda-feira (29). A equipe entra em campo no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza faz homenagem em despedida de Marcelo Paz: ‘legado sempre no coração’

teaser image
Jogada

Corinthians anuncia a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza

teaser image
Jogada

Jade Romero se manifesta sobre saída de Marcelo Paz do Fortaleza e cita ataques pessoais

Assuntos Relacionados
sede

Jogada

Fortaleza trabalha com dois nomes para CEO de futebol: "alguém de fora"

Conselho da SAF trabalha com celeridade por novo dirigente

Crisneive Silveira Há 2 horas
Jade Romero no estúdio da Tv Diário e Rádio Verdes Mares

Jogada

Jade Romero se manifesta sobre saída de Marcelo Paz do Fortaleza e cita ataques pessoais

Vice-governadora do estado e esposa do dirigente publicou texto nas redes sociais

Crisneive Silveira 28 de Dezembro de 2025

Jogada

Corinthians anuncia a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza

Ex-CEO da SAF do Leão, Paz foi contratado para ser executivo de futebol

Daniel Farias 27 de Dezembro de 2025
Marcelo Paz em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza faz homenagem em despedida de Marcelo Paz: ‘legado sempre no coração’

CEO da SAF deixou o Leão do Pici para acertar com o Corinthians para 2026

Daniel Farias 27 de Dezembro de 2025
Marcelo Paz mostra troféu de campeão do Nordeste

Jogada

Marcelo Paz se despede do Fortaleza: ‘o fim do ciclo chegou’; leia carta completa

Dirigente escreveu carta após deixar o Fortaleza e acertar com o Corinthians para 2026

Daniel Farias 27 de Dezembro de 2025
Foto de Marcelo Paz, que definiu pontuação do Fortaleza para escapar de rebaixamento e promete reforços

Jogada

Conselho da SAF oficializa saída de Marcelo Paz do Fortaleza; leia nota

O presidente Fabiano Barreira publicou nota oficial em seu perfil nas redes sociais

Daniel Farias 27 de Dezembro de 2025