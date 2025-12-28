Diário do Nordeste
Jade Romero se manifesta sobre saída de Marcelo Paz do Fortaleza e cita ataques pessoais

Vice-governadora do estado e esposa do dirigente publicou texto nas redes sociais

Crisneive Silveira
Jogada
Legenda: Jade Romero, vice-governadora do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero se manifestou sobre a saída de seu marido, Marcelo Paz, do Fortaleza. O dirigente, que era CEO de futebol do clube e tem longa história com o Tricolor do Pici, aceitou proposta do Corinthians. Neste domingo (28), ela fez um forte desabafo, no qual relembra as conquistas e os momentos difíceis vividos, como ataques pessoais, e também agradece o apoio recebido.

“Marcelo está diante da decisão mais difícil de sua vida, e cabe a mim respeitar e apoiar, principalmente depois de tudo o que vivemos. Foram anos de entrega, de sonhos realizados, de conquistas, de lágrimas de emoção e de uma história construída com amor. O Fortaleza foi cenário de muitos dos momentos mais felizes da nossa família, cercados por pessoas, torcedores e profissionais que sempre farão parte da nossa história. Essa caminhada jamais será esquecida”, escreveu em trecho. 

“Mas também, no ano de 2025, vivenciamos o adoecimento mental presente em nossa casa por longos e difíceis dias, semanas e meses. Enfrentamos em silêncio ataques pessoais, e eu procurei ser, nos momentos mais tristes, a base para seguirmos com fé, lutando e trabalhando, mesmo diante de injustiças”, continuou.

Legenda: Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza.
Foto: Foto: Thiago Gadelha / SVM

Marcelo Paz saiu da arquibancada para se tornar um dos maiores dirigentes de futebol do estado e do Fortaleza. Foi com ele na liderança que o clube cearense disputou pela primeira vez a Libertadores e fez campanhas históricas no Campeonato Brasileiro, além de um vice na Sul-Americana e um título na Série B. Relembre a trajetória.

O clube paulista anunciou a contratação do novo dirigente no sábado (27). Os trabalhos iniciam já nesta segunda-feira. 

“Quanto à nossa família, enfrentaremos a distância física. Um desafio que, com amor, é possível superar. Marcelo seguirá seu caminho profissional, e eu seguirei minha missão confiada pelos cearenses, com a mesma dedicação, apoiando-o daqui do nosso estado”, pontuou Jade Romero.

LEIA O TEXTO:

"A todos os amigos e amigas,

Eu poderia optar pelo silêncio diante do que estou sentindo, mas falar é o caminho para curarmos as dores e também para expressarmos gratidão e amor. Marcelo está diante da decisão mais difícil de sua vida, e cabe a mim respeitar e apoiar, principalmente depois de tudo o que vivemos. Foram anos de entrega, de sonhos realizados, de conquistas, de lágrimas de emoção e de uma história construída com amor.

O Fortaleza foi cenário de muitos dos momentos mais felizes da nossa família, cercados por pessoas, torcedores e profissionais que sempre farão parte da nossa história. Essa caminhada jamais será esquecida.

Mas também, no ano de 2025, vivenciamos o adoecimento mental presente em nossa casa por longos e difíceis dias, semanas e meses. Enfrentamos em silêncio ataques pessoais, e eu procurei ser, nos momentos mais tristes, a base para seguirmos com fé, lutando e trabalhando, mesmo diante de injustiças.

O futebol é a paixão do Marcelo. O Fortaleza sempre será um amor! Mas, como em tudo na vida, é preciso encerrar ciclos para permitir que novas sementes floresçam.
Não é fácil para alguém com tanta identidade com um clube deixar de ser profissional dele para se colocar no mercado e tentar mostrar seu talento a outras pessoas. Mas é assim que acontece no futebol. Em 11 anos, vocês construíram, ao lado do Marcelo, muitas conquistas, e essa história jamais será apagada.

Quanto à nossa família, enfrentaremos a distância física. Uum desafio que, com amor, é possível superar. Marcelo seguirá seu caminho profissional, e eu seguirei minha missão confiada pelos cearenses, com a mesma dedicação, apoiando-o daqui do nosso estado.

Seguimos firmes, acreditando que Deus tem Seus propósitos e planos. Obrigada, em nome da nossa família, por todo o apoio e força."

Legenda: Jade Romero desabafa nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Jade Romero, vice-governadora do Ceará e esposa de Marcelo Paz.
Foto: Reprodução/Instagram

