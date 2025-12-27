Marcelo Paz se despede do Fortaleza: ‘o fim do ciclo chegou’; leia carta completa

Marcelo Paz se despediu oficialmente do Fortaleza neste sábado (27). Em uma carta, o dirigente relembrou as principais conquistas à frente do Leão, disse acreditar que o fim do ciclo havia chegado, classificou a situação como uma boa oportunidade para que outros talentos assumam o protagonismo do clube e apontou o Fortaleza como seu “eterno amor”. Ele acertou com o Corinthians para a disputa da temporada 2026.

“Hoje escrevo uma das mensagens mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais serenas da minha vida profissional. Depois de muita reflexão e diálogo com minha família, decidi que é o momento de me despedir da liderança executiva do Fortaleza Esporte Clube”, disse Paz.

Marcelo Paz Ex-dirigente do Fortaleza

Mais cedo, Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, já havia oficializado a saída de Marcelo Paz. Agora, o clube busca definir quem será o substituto de Paz no cargo de CEO da SAF do Fortaleza.

LEIA A DESPEDIDA DE MARCELO PAZ NA ÍNTEGRA

Família tricolor,

O Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos, transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro, e colocamos o nosso tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram. Foram onze anos de dedicação praticamente ininterrupta. Estive presente em quase 800 jogos, in loco, acompanhando de perto, seja nos menores municípios, seja na Bombonera ou no Monumental de Nuñez.

Ao lado de uma diretoria executiva brilhante, fomos sete vezes campeões cearenses, campeões da Série B do Campeonato Brasileiro e tricampeões da Copa do Nordeste. Vivemos momentos inéditos, como a final da Sul-Americana, o terceiro lugar na Copa do Brasil, o quarto lugar no Brasileirão em 2021 e 2024, e conquistamos três classificações para a Libertadores, chegando às oitavas de final em duas oportunidades.

Do ponto de vista administrativo, zeramos as dívidas trabalhistas do clube, resgatamos o Pici para o Fortaleza, construímos hotel, academias e um moderno centro de recuperação de atletas. Também transformamos a base e o futebol feminino, dando pleno funcionamento ao CT Ribamar Bezerra. O Fortaleza passou a revelar jogadores e a atrair talentos que antes nos pareciam muito distantes.

Também fizemos uma revolução comercial. Chegamos a 60 mil sócios, ampliamos nossa rede para mais de 20 lojas, entre oficiais e licenciadas, e celebramos os maiores contratos de patrocínio da história do Fortaleza. Com a ajuda de muita gente boa, fui eleito o melhor CEO do Brasil e da América do Sul em múltiplas premiações. Mais do que reconhecimentos pessoais, vejo essas conquistas como reflexo de um trabalho coletivo, sério e comprometido.

Sei que nenhuma trajetória longa e intensa como esta passa ilesa ao tempo. O crescimento do clube trouxe visibilidade, relevância e conquistas, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior para lidar com questões internas. Sinal de que o fim do ciclo chegou, e é preciso ter a humildade de reconhecê-lo.

Levo comigo orgulho, gratidão e a certeza de dever cumprido. Acredito que esta é uma boa oportunidade para que outros talentos assumam o protagonismo de conduzir os próximos passos do clube, com coragem e responsabilidade. O Fortaleza segue forte, estruturado e preparado para novos capítulos.

Termino agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de dirigir meu clube de coração e ter-me ofertado tantas graças. Também deixo meu muito obrigado a todos que caminharam ao meu lado. Obrigado a cada funcionário, atleta, conselheiro, dirigente, parceiro comercial, torcedor e voluntário. Obrigado à minha família, que suportou ausências, tensões e renúncias para que eu pudesse servir ao clube. Onde eu estiver, Fortaleza será meu eterno amor.

Marcelo Paz