Mozart celebra vantagem do Ceará sobre o Floresta, mas alerta: ‘ainda há 90 minutos’

Mozart, técnico do Ceará, celebrou a vitória do time por 3 a 0 sobre o Floresta na tarde deste domingo (15), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Cearense 2026. O treinador disse que a qualidade dos seus jogadores foi determinante para o resultado.

“A capacidade técnica dos nossos jogadores de meio foi determinante para criarmos situações de ataque, pois são atletas refinados que combinaram bem por dentro. Foi uma vitória construída com sacrifício e controle; talvez tenha sido o jogo na minha carreira em que minha equipe mais trocou passes”, disse o técnico em coletiva.

Com este resultado, o Ceará pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta que ainda assim estará garantido na grande final do campeonato estadual. Apesar disso, Mozart pregou cautela em relação à vantagem construída pelo Vovô.

Legenda: Vina, jogador do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Construímos uma vantagem importante, mas ainda há 90 minutos. Acredito sempre em preparação para ter desempenho, então vamos treinar esta semana para continuar evoluindo e corrigir o que for necessário, mesmo ganhando. Mozart Técnico do Ceará

Ceará e Floresta voltam a se enfrentar no próximo domingo (22), em local ainda a ser definido pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Os clubes terão a semana livre para treinamentos de preparação para o jogo definido.