Boca Juniors tenta contratação de Adam Bareiro, do Fortaleza, diz jornalista

O Boca Juniors, da Argentina, tenta a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro, do Fortaleza. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o clube argentino fez uma proposta oficial para a aquisição em definitivo do centroavante paraguaio e aguarda uma respota da equipe cearense após o confronto contra o Ferroviário, neste sábado (14), às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026.

Com contrato até o fim de 2027, o atleta de 29 anos chegou ao Pici em julho de 2025. Na época, o Leão investiu US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) junto ao River Plate, da Argentina, por 50% dos direitos econômicos. Na história, se tornou o primeiro paraguaio a atuar no time e se firmou como titular.

Ao todo, acumula 30 partidas pelo Fortaleza, com 10 gols marcados e duas assistências. Internamente, Bareiro é tido como essencial no elenco para a luta pelo acesso à Série A do Brasileiro. Apesar disso, a gestão não define nenhuma peça como "inegociável" e precisou de ajustes no plantel para retomar um equilíbrio financeiro com o rebaixamento, que resultou na saída de 18 jogadores até o momento, a exemplo do atacante Moisés, vendido ao Santos.

No decorrer da janela, outros times também sondaram e enviaram propostas para a compra do paraguaio, mas tiveram as investidas recusadas. Revelado pelo Olimpia-PAR, com passagens por times como o San Lorenzo-ARG e o Atlético San Luís-MEX, o atleta aparece também no radar da atual comissão da seleção do Paraguai, que disputará a Copa do Mundo. No setor, além de Bareiro, o elenco tem Kayke e os recém-chegados GB e Luiz Fernando.