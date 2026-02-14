Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Boca Juniors tenta contratação de Adam Bareiro, do Fortaleza, diz jornalista

O centroavante tem contrato com o clube cearense até o fim de 2029

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:13)
Jogada
Legenda: O atacante Adam Bareiro marcou 10 gols em 30 jogos pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Boca Juniors, da Argentina, tenta a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro, do Fortaleza. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o clube argentino fez uma proposta oficial para a aquisição em definitivo do centroavante paraguaio e aguarda uma respota da equipe cearense após o confronto contra o Ferroviário, neste sábado (14), às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026.

Com contrato até o fim de 2027, o atleta de 29 anos chegou ao Pici em julho de 2025. Na época, o Leão investiu US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) junto ao River Plate, da Argentina, por 50% dos direitos econômicos. Na história, se tornou o primeiro paraguaio a atuar no time e se firmou como titular.

Ao todo, acumula 30 partidas pelo Fortaleza, com 10 gols marcados e duas assistências. Internamente, Bareiro é tido como essencial no elenco para a luta pelo acesso à Série A do Brasileiro. Apesar disso, a gestão não define nenhuma peça como "inegociável" e precisou de ajustes no plantel para retomar um equilíbrio financeiro com o rebaixamento, que resultou na saída de 18 jogadores até o momento, a exemplo do atacante Moisés, vendido ao Santos.

No decorrer da janela, outros times também sondaram e enviaram propostas para a compra do paraguaio, mas tiveram as investidas recusadas. Revelado pelo Olimpia-PAR, com passagens por times como o San Lorenzo-ARG e o Atlético San Luís-MEX, o atleta aparece também no radar da atual comissão da seleção do Paraguai, que disputará a Copa do Mundo. No setor, além de Bareiro, o elenco tem Kayke e os recém-chegados GB e Luiz Fernando.

Assuntos Relacionados

Jogada

Vasco x Volta Redonda: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela quartas de final do Campeonato Carioca

Redação Há 24 minutos
Adam Bareiro comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Boca Juniors tenta contratação de Adam Bareiro, do Fortaleza, diz jornalista

O centroavante tem contrato com o clube cearense até o fim de 2029

Alexandre Mota Há 45 minutos
Lucas Pinheiro exibe medalha de ouro

Jogada

É Ouro! Brasil conquista 1ª medalha na história das Olimpíadas de Inverno com Lucas Pinheiro

Filho de mãe brasileira e nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é especialista em Esqui Alpino, modalidade slalom gigante

Bruno Quintino 14 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se reencontram no Cearense para disputar uma vaga na final do Manjadinho

Fernanda Alves e Vladimir Marques 14 de Fevereiro de 2026

Jogada

Rafael Ramos projeta confronto com o Floresta e a importância de sair em vantagem na semifinal

Lateral-direito deve ser titular no confronto deste domingo pelo jogo de ida da semifinal

Vladimir Marques 13 de Fevereiro de 2026
Foto de Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2026

Jogada

Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números

Times voltam a campo neste fim de semana

Ian Laurindo* 13 de Fevereiro de 2026