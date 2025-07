Fortaleza anuncia Adam Bareiro, ex-River Plate, como novo reforço

O Fortaleza anunciou Adam Bareiro como novo reforço nesta terça-feira (8), conforme antecipou o Diário do Nordeste. O atacante paraguaio acertou com o clube cearense até o fim de 2027. O Tricolor do Pici adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por US$ 1.800.000,00 (cerca R$ 9,8 milhões na cotação atual) junto ao River Plate.

"Bareiro tem um perfil que queríamos. Queríamos um atacante de área, mas diferente do perfil de Lucero e Deyverson. Surgiu essa oportunidade de trazê-lo para cá e temos certeza que ele vai nos ajudar bastante. Já nos enfrentamos quando ele atuava pelo San Lorenzo, deu muito trabalho na época e espero que, dessa vez pelo Fortaleza, nos dê muitas alegrias", afirmou Sérgio Papellin, diretor de futebol da SAF do Fortaleza.

O atleta foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar, no início da temporada. Ao todo, foram 17 partidas com seis gols e uma assistência no futebol árabe. Além do River Plate, o jogador também passou por equipes como Nacional (PAR) e Monterrey (MÉX).

Em 2023, o jogador teve seu melhor momento, quando estava no time paraguaio. Na ocasião, foram 18 gols e duas assistências em 48 partidas disputadas. O atacante revelado pelo Olímpia (PAR) se destacou também no San Lorenzo (ARG), com 36 gols em 106 partidas entre os anos de 2022 e 2024. O atleta ainda chegou a ser convocado para a seleção do Paraguai e disputou a Copa América de 2024.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (9), quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será às 21h30 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

Nome: Adam Fernando Bareiro Gamarra

Data de nascimento: 26/07/1996 - 28 anos

Posição: Atacante

Naturalidade: Assunção-PAR

Clubes: Olímpia-PAR, River Plate-PAR, Nacinonal-PAR, Monterrey-MEX, Alanyaspor-TUR, San Luis-MEX, San Lorenzo-ARG, River Plate-ARG, Al-Rayyan-QAT e Fortaleza.