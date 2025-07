Jogadoras do Fortaleza vão ganhar mural no CT por conquista do acesso, promete Marcelo Paz

Depois da conquista do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, era só alegria. Presente no Estádio Presidente Vargas, o dirigente acompanhou a partida contra o Minas Brasília e celebrou bastante a subida de divisão.

"Um alívio e uma alegria. Grande mérito de todos que fazem a base do Fortaleza, das meninas que foram espetaculares e invictas, hein?! Colocando o Fortaleza pela primeira vez na história na Série A, onde o Fortaleza deve estar em todas as modalidades", afirmou.

Paz garantiu ainda que o clube vai homenagear as jogadoras do atual elenco com um mural para eternizar a conquista do acesso.

"Valorizar esse grupo, valorizar essas meninas que são históricas. Eu prometi a elas que lá no CT Ribamar Bezerra, de Maracanaú, vamos fazer um mural igual tem no Pici. Vai ter em Maracanaú com elas que foram as primeiras que conseguiram esse acesso na história do Fortaleza", finalizou.