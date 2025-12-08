Com Quina sorteando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 7,5 milhões nesta segunda-feira (8). Acumulado, o mais alto prêmio do dia sai para quem acertar os cinco números da Quina.

Outros jogos do dia

A Dupla Sena e a Loteca são outras com sorteio hoje e podem pagar prêmios com valores semelhantes: R$ 2,2 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente.

A Lotofácil e a Lotomania também estão parecidas: R$ 1,8 milhão e R$ 1,1 milhão.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete paga até R$ 250 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (8/12)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 7,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 2,2 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Loteca R$ 2 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,1 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 250 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

