Com Quina sorteando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (8).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:56)
Negócios
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Legenda: Interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 7,5 milhões nesta segunda-feira (8). Acumulado, o mais alto prêmio do dia sai para quem acertar os cinco números da Quina.

Outros jogos do dia

A Dupla Sena e a Loteca são outras com sorteio hoje e podem pagar prêmios com valores semelhantes: R$ 2,2 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente.

A Lotofácil e a Lotomania também estão parecidas: R$ 1,8 milhão e R$ 1,1 milhão.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete paga até R$ 250 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (8/12)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 7,5 milhões  Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dupla Sena  R$ 2,2 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Loteca R$ 2 milhões  Acertar o resultado de 14 jogos.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 1,1 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas.  
Super Sete R$ 250 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

