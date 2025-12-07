Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

Apostador acertou cinco dezenas. Premiação máxima acumulou para o próximo sorteio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
Negócios
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Legenda: É possível apostar presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta do Ceará acertou cinco números no concurso 2948 da Mega Sena, realizado na noite desse sábado (6), em São Paulo. Com o resultado, o bilhete foi premiado com R$ 42.694,24.

A aposta foi feita na modalidade simples e em uma lotérica de Fortaleza. O jogo foi realizado na modalidade “teimosinha", quando o jogador concorre com os mesmos números por até 12 concursos consecutivos.

Já entre as apostas que acertaram quatro números, o Ceará registrou 46 ganhadores, sendo 21 de Fortaleza. A premiação é de R$ 1.084,28 para cada. Para as apostas do tipo "bolão", o valor do prêmio é de R$ 3.252,69.

Veja também

teaser image
Negócios

Heineken fecha fábrica no Ceará e demite funcionários um dia após treinamento

teaser image
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

No concurso 2948, a premiação máxima era de R$ 12 milhões. No entanto, o prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas, deixando a estimativa do valor em R$ 20 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (9).

Resumo do concurso

  • 6 acertos – Não houve ganhadores;
  • 5 acertos – 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24;
  • 4 acertos – 2.726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28.

Veja resultado Mega-Sena do concurso 2948

  • 06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a "Surpresinha" - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h (pelo horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

Apostador acertou cinco dezenas. Premiação máxima acumulou para o próximo sorteio.

Redação
Há 44 minutos
Pessoas entram em um prédio público por uma porta de vidro aberta; algumas carregam mochilas, sacolas e documentos. O local parece movimentado, com um grupo reunido próximo à entrada e iluminação fluorescente no interior.
Papo Carreira

CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

No total, quase 42,5 mil pessoas foram classificadas para essa etapa.

Redação
Há 2 horas
Cogerh
Victor Ximenes

Estado economiza energia com bombeamento do Castanhão e livra R$ 2,5 milhões

Redução de despesa veio após adesão ao Mercado Livre de Energia

Victor Ximenes
07 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3556, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3556, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 309 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 309 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6024, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6024, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2328 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1149 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1149 de hoje, 06/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6896, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 6,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6896, deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 6,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2948 deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2948 deste sábado (06/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1223 de hoje 06/12; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Dezembro de 2025
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
Victor Ximenes

Elmano anuncia data de pagamento da 2ª parcela do 13º dos servidores

Estado já havia quitado primeira parcela no meio do ano

Victor Ximenes
06 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 60 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar neste sábado (6).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Vista parcial da planta da fábrica de cervejas do Grupo Heineken, em Pacatuba.
Negócios

Heineken fecha fábrica no Ceará e demite funcionários um dia após treinamento

Número oficial de desligados é de 98 trabalhadores. Cerca de 250 pessoas seriam terceirizados demitidos, segundo fontes. Heineken não informou números.

Paloma Vargas
06 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

A corrupção, a impunidade dos corruptos e o choro dos brasileiros

Como sugere a tradição, a possibilidade de serem punidos os responsáveis pelas fraudes do Banco Master e pelo escândalo do INSSS é zero. ZE-RO!!!

Egidio Serpa
06 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3555, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6895, desta sexta-feira (05/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2895 de hoje, sexta-feira, 05/12; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2895 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,9 milhão.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2858 – Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 400 mil

Apostas para a Lotomania 2858 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 781 - Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 100 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 781 - Sorteio de sexta-feira, 05/12; Prêmio de R$ 100 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 781 em 05/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Dezembro de 2025
Jonas Becker
Victor Ximenes

Diretoria da Câmara setorial de energias da Adece é reeleita

Victor Ximenes
05 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Cearense comandará operações da Coca-Cola na Copa do Mundo

Rodrigo Colares Coelho Nogueira, 48, está há 25 anos na Coca-Cola, integrando hoje os quadros de executivos sêniores da empresa. Hoje, ele reside em Atlanta, nos EUA.

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
HCLB Advogados
Victor Ximenes

Com R$ 5 bi em M&A, escritório R. Amaral muda nome e mira expansão nacional

Escritório cearense avança 40% ao ano e mira expansão nacional com filial em São Paulo.

Victor Ximenes
05 de Dezembro de 2025
Mão segura caneta enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos

Selecionados serão incluídos em cadastro de reserva. Inscrições vão até o dia 22.

Redação
05 de Dezembro de 2025
imagem mostra boeing 747-800 da companhia alemã Lufthansa pousando no aeroporto de guarulhos, em são paulo.
Igor Pires

Companhia aérea alemã visita Fortaleza em busca de novos mercados no Brasil

Igor Pires
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra sequência de scooters, tipo ciclomotor, e motocicletas em várias cores estacionadas ao longo de uma rua com barreiras de pedra.
Automóvel

Ciclomotores podem estar sujeitos a penalidades em 2026; entenda

Veja o que é o veículo, como se regularizar e evitar multa.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra pessoa segurando controle remoto apontado para televisões abertas na Netflix e na HBO Max.
Negócios

Netflix vence leilão pela Warner Bros e pode virar dona da HBO

O negócio bilionário pode transformar o cenário da mídia nos Estados Unidos.

AFP e Redação
05 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Sesi Senai Ceará brilham na Olimpíada Mundial de Robótica na Ásia

As equipes cearenses ganharam medalha de bronze e colocaram o Brasil entre os melhores do mundo na robótica educacional

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
Imagem aérea de prédios, com cores variadas, e o céu azul com poucas nuvens brancas ao fundo.
Negócios

Quanto custam os imóveis nos bairros mais caros de Fortaleza? Veja preços e locais

Apartamentos nos 10 bairros mais caros podem custar cerca de R$ 2 milhões.

Milenna Murta*
05 de Dezembro de 2025