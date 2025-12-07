Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta do Ceará acertou cinco números no concurso 2948 da Mega Sena, realizado na noite desse sábado (6), em São Paulo. Com o resultado, o bilhete foi premiado com R$ 42.694,24.

A aposta foi feita na modalidade simples e em uma lotérica de Fortaleza. O jogo foi realizado na modalidade “teimosinha", quando o jogador concorre com os mesmos números por até 12 concursos consecutivos.

Já entre as apostas que acertaram quatro números, o Ceará registrou 46 ganhadores, sendo 21 de Fortaleza. A premiação é de R$ 1.084,28 para cada. Para as apostas do tipo "bolão", o valor do prêmio é de R$ 3.252,69.

No concurso 2948, a premiação máxima era de R$ 12 milhões. No entanto, o prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas, deixando a estimativa do valor em R$ 20 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (9).

Resumo do concurso

6 acertos – Não houve ganhadores;

5 acertos – 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24;

4 acertos – 2.726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28.

Veja resultado Mega-Sena do concurso 2948

06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a "Surpresinha" - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h (pelo horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena? Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: 1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

