Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (16)

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (16). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja as vagas a seguir.

Veja também Papo Carreira Santander abre vagas para assessores de investimentos no Ceará Papo Carreira Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

Prefeitura de Guaiuba

A Prefeitura de Guaiuba está com inscrições abertas de concurso público com 26 vagas imediatas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar.

Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.

A inscrição deve ser realizada por site da Fundação Cetrede até o dia 6 de abril.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Jati

A prefeitura do município de Jati, no Cariri do Ceará, está com edital para 98 servidores, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 8.134,19.

As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de março, pelo site do Instituto Igeduc.

>> Veja o edital

Seleção Seduc

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) abriu processo seletivo para a contratação de professores por tempo determinado.

As inscrições vão até o próximo dia 6 de abril, no site do Instituto Avalia, responsável pelo certame, e custam R$ 65.

Os aprovados formarão um banco de docentes e as contratações serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Seduc, em um prazo de até dois anos.

São oferecidas oportunidades para professores do Ensino Médio ou dos anos finais do Ensino Fundamental das seguintes disciplinas:

Arte-Educação;

Biologia;

Educação física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Língua Estrangeira - Espanhol;

Língua Estrangeira - Inglês;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Química;

Sociologia.

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 5.229,66, acrescidos de R$ 500 referentes à Parcela Variável de Redistribuição.

>> Veja o edital

Prefeitura de Morada Nova

A Prefeitura de Morada Nova, no interior do Ceará, abriu inscrições de concurso público com 66 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, ambos de ensino médio.

O salário ofertado é de R$ 1.777,76 para o cargo de Guarda Municipal e de R$ 1.968,68 para a função de Agente de Trânsito, por regime de trabalho de 40 horas semanais.

Interessados devem se candidatar até 1º de abril, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

>> Veja edital