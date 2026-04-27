Inscrições para concurso da Sefaz Ceará com salário de R$ 16 mil começam nesta segunda (27)

Iniciam nesta segunda-feira (27) as inscrições para o concurso público Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). Ao todo, são ofertadas 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva, com salário base inicial de R$ 16.136,64.

As inscrições devem ser feitas até dia 1º de junho no site da Fundação Carlos Chagas, a banca organizadora.

É necessário possuir ensino superior completo para participar do certame. O pagamento da taxa no valor de R$ 230 pode ser feito até o dia 2 de junho.

Candidatos doadores de sangue, alunos de instituições públicas de ensino, pessoas com deficiência e candidatos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos podem solicitar isenção.

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Veja mais detalhes do concurso da Sefaz-CE

Conforme informações contidas no edital, o cargo oferecido pelo concurso da Sefaz-CE é o de Auditor Fiscal com duas aplicações diferentes: Gestão Fazendária e Tecnologia da Informação.

Para ambas as áreas, os interessados devem possuir diploma devidamente registrado de formação em curso superior concluído em qualquer área de especialidade, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanas. Com a inclusão de gratificações de produtividade e auxílios, o rendimento bruto pode chegar a R$ 24,7 mil já no início da carreira.

A avaliação dos candidatos será realizada em Fortaleza nos dias 01º de agosto, no turno da tarde (Conhecimentos Gerais) e 2 de agosto, no turno da manhã (Conhecimentos Específicos).

>>> Confira o edital completo do concurso

Cronograma de atividades

Inscrições - 27/04 à 01/06

Prazo para solicitar a isenção - 27/04 à 01/05

Último dia para pagamento do valor da inscrição - 02/06

Publicação do Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas e Discursivas - 15/07

Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais - 01/08

Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - 02/08

Prazo para envio dos Títulos para Avaliação - 06/10 à 08/10

Resultado final - 16/12

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso