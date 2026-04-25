Concurso da Sefaz Ceará tem edital publicado com 100 vagas para auditor fiscal

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) publicou, na sexta-feira (24), o edital do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual. As inscrições ficam abertas entre os dias 27 de abril e 1º de junho.

O concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de especialidade e terá a Fundação Carlos Chagas como banca organizadora.

O edital, publicado Diário Oficial do Estado (DOE), prevê a disponibilização de 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva, com salário base inicial de R$ 16.136,64 para os convocados.

As provas serão dividas em objetiva sobre conhecimentos gerais, objetiva sobre conhecimentos específicos e discursivas. Ela serão aplicadas nos dias 1º e 2 de agosto deste ano.

Veja também Papo Carreira UVA divulga seleção para professores temporários com salário de até R$ 7,6 mil Papo Carreira Prefeitura de Ipu abre concurso público com 27 vagas; veja cargos

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, e o pagamento da taxa de R$ 230 pode ser feito até o dia 2 de junho.

Candidatos doadores de sangue, alunos de instituições públicas de ensino, pessoas com deficiência e candidatos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos podem solicitar isenção.

Para mais informações sobre o certame, veja o edital completo publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.