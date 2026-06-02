Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como participar

A Vivo está com mais de 350 vagas abertas para seu Programa Jovem Aprendiz 2026, distribuídas em 22 estados brasileiros, incluindo o Ceará, e no Distrito Federal. O programa reserva 50% das oportunidades para candidatos negros.

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos que estejam matriculados ou que tenham concluído o ensino médio regular. Para pessoas com deficiência, no entanto, não há limite de idade.

O programa tem duração de 12 a 14 meses, oferecendo aos selecionados uma trilha de aprendizado contínuo, com ferramentas voltadas ao desenvolvimento profissional e pessoal, além de uma imersão na cultura da empresa.

Veja também Papo Carreira Concurso Sefaz-CE: prazo para pagamento de taxa de inscrição termina nesta terça (2) Papo Carreira UFC abre 1,2 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever

Inscrição

Interessados podem se inscrever pelo site do Programa Jovem Aprendiz 2026. A seleção será realizada de forma 100% digital.

Segundo a Vivo, o salário ofertado é compatível com o mercado, e entre os benefícios estão: linha funcional corporativa, vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. Também são ofertados programa de idiomas e folga no dia do aniversário.