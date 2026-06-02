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Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como participar

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos que estejam matriculados ou que tenham concluído o ensino médio regular.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Junho de 2026 - 13:31
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Legenda: O programa tem duração de 12 a 14 meses.
Foto: Divulgação Vivo.

A Vivo está com mais de 350 vagas abertas para seu Programa Jovem Aprendiz 2026, distribuídas em 22 estados brasileiros, incluindo o Ceará, e no Distrito Federal. O programa reserva 50% das oportunidades para candidatos negros.

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos que estejam matriculados ou que tenham concluído o ensino médio regular. Para pessoas com deficiência, no entanto, não há limite de idade. 

O programa tem duração de 12 a 14 meses, oferecendo aos selecionados uma trilha de aprendizado contínuo, com ferramentas voltadas ao desenvolvimento profissional e pessoal, além de uma imersão na cultura da empresa. 

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Inscrição

Interessados podem se inscrever pelo site do Programa Jovem Aprendiz 2026. A seleção será realizada de forma 100% digital. 

Segundo a Vivo, o salário ofertado é compatível com o mercado, e entre os benefícios estão: linha funcional corporativa, vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. Também são ofertados programa de idiomas e folga no dia do aniversário. 

 

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