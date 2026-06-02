Concurso Sefaz-CE: prazo para pagamento de taxa de inscrição termina nesta terça (2)

Candidatos ao concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), cujas inscrições encerraram nesta segunda-feira (1º), devem estar atentos ao pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 230,00. O prazo termina nesta terça-feira (2).

Aqueles que ainda não efetuaram o pagamento podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no site da Fundação Carlos Chagas, até às 22 horas.

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O concurso

O certame oferta 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva para o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual, com salário base inicial de R$ 16.136,64.

As provas serão dividas em objetiva sobre conhecimentos gerais, objetiva sobre conhecimentos específicos e discursivas. Ela serão aplicadas nos dias 1º e 2 de agosto deste ano.