Candidatos do Enem com TOC, ansiedade ou fibromialgia poderão ter acompanhante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) incluiu possibilidade de atendimento especializado para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 que tenham transtornos mentais e fibromialgia, por exemplo.

Segundo a novidade estabelecida, participantes com diagnósticos como ansiedade ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo, por exemplo, estão aptos a demandar a presença de um acompanhante na realização da prova.

O acompanhante, conforme as regras, ficará em uma sala reservada para este fim, que será monitorada por fiscais, e poderá ser chamado para situações de apoio ou estabilização do candidato.

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O espaço também pode ser usado para receber profissionais ou parentes de participantes que precisem de auxílio para comer ou ir ao banheiro. A solicitação de acompanhamento deve ser feita de maneira prévia, seguindo o edital — acesse clicando aqui —, com documentação que comprove o diagnóstico, como um laudo médico.

As condições para ter acompanhamento durante a aplicação do Enem incluem deficiências, transtornos, condições gerais de saúde, gestação, lactação ou ser idoso ou estudante em classe hospitalar.