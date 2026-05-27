Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 235 vagas de trabalho para a alta estação. As oportunidades são para contratação temporária, com possibilidade de efetivação, e abrangem diferentes áreas de atuação no empreendimento.

Entre os cargos disponíveis estão atendente de A&B, auxiliar de serviços gerais, instrutor de brinquedos, auxiliar de cozinha, camareiro e garçom. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho, pelo site de vagas do Beach Park.

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Requisitos

Segundo o Beach Park, a maior parte das vagas não exige formação específica nem experiência profissional anterior, sendo necessário apenas o ensino médio completo.

Entre os principais requisitos, conforme a empresa, estão vontade de aprender, proatividade e afinidade com o atendimento ao público. No processo seletivo, serão priorizados candidatos que residem nas cidades de Aquiraz, Eusébio, e no bairro Messejana, na Capital.