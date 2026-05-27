Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 10:08
capa da noticia
Legenda: As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).
Foto: Divulgação.

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 235 vagas de trabalho para a alta estação. As oportunidades são para contratação temporária, com possibilidade de efetivação, e abrangem diferentes áreas de atuação no empreendimento. 

Entre os cargos disponíveis estão atendente de A&B, auxiliar de serviços gerais, instrutor de brinquedos, auxiliar de cozinha, camareiro e garçom. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho, pelo site de vagas do Beach Park

Veja também

Imagem da notícia: Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos
Imagem da notícia: Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo
Papo Carreira

Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo

Requisitos

Segundo o Beach Park, a maior parte das vagas não exige formação específica nem experiência profissional anterior, sendo necessário apenas o ensino médio completo

Entre os principais requisitos, conforme a empresa, estão vontade de aprender, proatividade e afinidade com o atendimento ao público. No processo seletivo, serão priorizados candidatos que residem nas cidades de Aquiraz, Eusébio, e no bairro Messejana, na Capital.

 

 

 

Assuntos Relacionados
Economia/emprego

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação
Papo Carreira

Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo
Papo Carreira

Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo

Interessados devem se candidatar até 7 de junho.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

Evento acontece no próximo dia 3 de junho, das 9h às 11h.

Redação

Imagem da notícia Cenfor abre inscrições para cursos gratuitos de Operador de Drones e Produção de Cosméticos Naturais
Papo Carreira

Cenfor abre inscrições para cursos gratuitos de Operador de Drones e Produção de Cosméticos Naturais

Capacitações fazem parte do Programa Qualifica+, iniciativa do Governo do Estado voltada à qualificação profissional e geração de renda.

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação

Imagem da notícia Concurso público em Jaguaribara oferta 11 vagas para níveis fundamental e médio
Papo Carreira

Concurso público em Jaguaribara oferta 11 vagas para níveis fundamental e médio

Inscrições estão abertas até 14 de junho de 2026.

Redação

Imagem da notícia USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem
Papo Carreira

USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem

Veja novo cronograma dos exames.

Redação

Imagem da notícia Enem 2026: alunos do 3º ano da rede pública terão inscrição automática
Papo Carreira

Enem 2026: alunos do 3º ano da rede pública terão inscrição automática

As inscrições para o exame começam na próxima segunda-feira (25), e seguem até 5 de junho.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Edital do Sisu+ 2026 abre novas vagas para cursos superiores; veja como se inscrever
Papo Carreira

Edital do Sisu+ 2026 abre novas vagas para cursos superiores; veja como se inscrever

Candidatos terão cinco dias para se inscrever nessa fase inédita.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Funceme abre seleção para bolsistas com remuneração de até R$ 5 mil; veja requisitos
Papo Carreira

Funceme abre seleção para bolsistas com remuneração de até R$ 5 mil; veja requisitos

Vagas são para estudantes, profissionais de nível médio/técnico ou superior, e pesquisadores.

Redação

1

2 3 4 5