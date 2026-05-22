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USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem

Veja novo cronograma dos exames.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 18:08
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Legenda: Alteração busca garantir melhores condições de organização para os candidatos.
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil.

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciaram, nesta sexta-feira (22), uma mudança na data de aplicação da prova da 1ª fase do Vestibular 2027 da Fuvest.

A alteração foi necessária para não coincidir com o segundo dia do Enem 2026. Agora, o exame da Fuvest está marcado para o dia 1º de novembro.

Já o Enem vai ser aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, segundo cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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O choque de agenda entre os vestibulares poderia prejudicar diversos candidatos que irão concorrer aos principais processos seletivos do país, por isso a decisão em mudar o dia, conforme anúncio da assessoria de imprensa da Fuvest.

O órgão afirmou que a alteração busca garantir melhores condições de organização para os candidatos.

Antes, a 1ª fase da USP ocorreria em 15 de novembro e a 2ª fase, nos dias 13 e 14 de dezembro. Já a Unesp teria a 1ª fase em 1º de novembro e a 2ª, em 6 e 7 de dezembro.

"A Fuvest e a Vunesp informam que, em razão da definição das datas de realização do Enem 2026 e após entendimentos entre as instituições, foram ajustados os calendários dos Vestibulares 2027 da USP e da Unesp. A definição conjunta das datas busca evitar sobreposições entre os principais processos seletivos do país e garantir melhores condições de organização para os candidatos e para as instituições responsáveis pelos vestibulares", diz a nota da Fuvest.

Cronograma

Vestibular USP (Fuvest)

  • 1ª Fase: 1º de novembro de 2026;
  • 2ª Fase: 6 e 7 de dezembro de 2026.

Vestibular Unesp (Vunesp)

  • 1ª Fase: 22 de novembro de 2026;
  • 2ª Fase: 13 e 14 de dezembro de 2026.
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