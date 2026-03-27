Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudante tira nota 0 e é desclassificado na Fuvest após usar linguagem erudita em redação

Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, que disputava vaga no curso de Direito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
País
Pessoa tira foto no espelho de um elevador, usando camiseta branca e colar fino, segurando um celular preto; paredes metálicas ao fundo e pulseira no pulso.
Legenda: Luis Henrique Etechebere Bessa entrou com pedido de mandado de segurança após ser desclassificado.
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

A redação de um estudante candidato na 2ª fase da Fuvest 2026, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), recebeu nota zero e virou alvo de uma ação na Justiça. Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, que disputava vaga no curso de Direito foi desclassificado, mas solicitou uma justificativa da instituição.

Em entrevista ao g1, Luiz Henrique afirma não ter "entendido a nota" e segue aguardando resposta do reitor da USP.

"Recebi um e-mail genérico quando perguntei qual o motivo da eliminação. Juntamente à minha mãe, que é advogada, entrei com pedido de mandado de segurança", contou o estudante em entrevista ao portal.

Veja também

teaser image
País

Prazo para entrar na lista de espera do Prouni se encerra nesta quinta (26); veja cronograma

teaser image
País

Homem estupra filha sob efeito de remédios e jovem descobre por mensagens

O texto entregue pelo aluno recebeu uma série de críticas nas redes sociais logo após ser exposto pelo próprio estudante. Diversas publicações ressaltaram o uso do vocabulário extremamente rebuscado ao longo dos parágrafos.

"Perpassa em altivez, pela procela, a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito", diz parte do texto construído pelo jovem. 

Nos comentários, piadas também foram direcionadas às citações deixadas por Luiz. "Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo", escreveu ele em outra parte da redação.

Ainda segundo ele, no entanto, a linguagem mais erudita sempre foi a escolhida por ele para redigir. "Sempre tive estilo de escrita com vocabulário não tão usual. Em todas as dissertações que escrevi nos últimos anos, nunca recebi nenhum apontamento sobre excesso de rebuscamento", contou ao g1.

Ele diz acreditar que o texto possuía inconsistências, mas que esperava ter recebido uma justificativa para a anulação da redação. 

Fuvest explica desclassificação

Em resposta, a Fuvest relatou que a eliminação se deu porque o texto não abordou o tema definido na prova: "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado".

A organização ainda informou, por meio de nota, que o texto foi avaliado três vezes. Já que a banca possui até quatro corretores, não há possibilidade de pedir revisão da nota.

"Não há indícios suficientes que demonstrem essa compreensão [do tema] e desenvolvimento (...), o que prejudica sensivelmente a pertinência das informações e da efetiva progressão textual", disse a Fuvest ao portal g1. 

Assuntos Relacionados
Pessoa tira foto no espelho de um elevador, usando camiseta branca e colar fino, segurando um celular preto; paredes metálicas ao fundo e pulseira no pulso.
País

Estudante tira nota 0 e é desclassificado na Fuvest após usar linguagem erudita em redação

Luis Henrique Etechebere Bessa, de 18 anos, que disputava vaga no curso de Direito.

Redação
Há 29 minutos
Uma mão estendida em primeiro plano faz um gesto de
País

Homem estupra filha sob efeito de remédios e jovem descobre por mensagens

Segundo a vítima, o pai enviou para ela mensagens e áudios mencionando o episódio.

Redação
27 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher sorrindo em uma selfie ao ar livre, com carros de estacionamento ao fundo, sugerindo um momento alegre e descontraído.
País

Policiais relatam agressões de tenente-coronel Neto contra Gisele dentro do quartel

A soldado Gisele Alves Santana foi encontrada sem vida com um tiro na cabeça em casa. Marido e tenente-coronel é o principal suspeito.

Redação
27 de Março de 2026
Pessoa segura um smartphone exibindo a página do Prouni, com o portal gov.br aberto ao fundo em um computador portátil.
País

Prazo para entrar na lista de espera do Prouni se encerra nesta quinta (26); veja cronograma

Adesão deve ser realizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de estudante de Direito.
País

Estudante de Direito tira a roupa durante aula em universidade no RJ

Um processo administrativo foi instaurado para apurar os detalhes do acontecimento.

Redação
25 de Março de 2026
foto da fachada do Instituto de Biologia da Unicamp.
País

O que se sabe sobre o furto de amostras de vírus em laboratório de maior segurança na Unicamp (SP)

Professora foi presa suspeita de furtar material biológico. Universidade faz alerta sobre riscos à saúde pública.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. Ela é ré pelo assassinato do filho.
País

Prefeitura do RJ demite Monique Medeiros, mãe do menino Henry, 5 anos após o crime

Ré pela morte do filho, ela perde o cargo de professora concursada na rede municipal.

Redação
25 de Março de 2026
Fotos mostram entrada da Unicamp e professora Soledad Palameta Miller.
País

Professora da Unicamp é presa por furtar amostras de vírus de laboratório da universidade

Soledad Palameta Miller é suspeita de levar material para outra unidade da instituição sem permissão.

Redação
25 de Março de 2026
foto de Daniel Vorcaro durante discurso em palco.
País

Vorcaro recebe visita da família pela primeira vez após isolamento em prisão na PF

Encontro com familiares ocorre em meio a negociações de delação.

Redação
25 de Março de 2026
Vista aérea mostrando a asa de um avião comercial em primeiro plano, com um caça militar voando próximo sob um céu azul com nuvens.
País

Primeiro caça supersônico produzido no Brasil é apresentado em São Paulo; veja como funciona

Cerimônia de lançamento do F-39E Gripen ocorrerá no aeródromo da Embraer, com a presença do presidente Lula.

Redação
25 de Março de 2026
Fotos mostram Rafael de Góis e operação
País

Operação da PF contra fraudes bancárias mira CEO do Grupo Fictor, que iria comprar Master de Vorcaro

Objetivo da “Fallax” é desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

Redação
25 de Março de 2026
foto de entregador por aplicativo em moto.
País

Governo sugere adicional de R$ 2,50 por km a entregadores de aplicativos

A decisão foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência na tarde desta terça-feira (24).

Redação
24 de Março de 2026
Pai e filho se emocionam ao descobrir gravidez simultânea de esposas; veja vídeo
País

Pai e filho se emocionam ao descobrir gravidez simultânea de esposas; veja vídeo

Entre coincidências, surpresas e emoções, revelação de gestações simultâneas encantam as redes sociais

*Clara Cezarino e Nathalia Paula Braga
24 de Março de 2026
Justiça converte em preventiva prisão de acusados de agredir capivara no Rio
País

Justiça converte em preventiva prisão de acusados de agredir capivara no Rio

Em audiência de custódia nesta segunda (23), foi mantida a prisão de seis homens detidos pelo crime.

Redação
24 de Março de 2026
O advogado Roberto Podval gesticula enquanto segura um tablet, sentado em uma poltrona vermelha em um escritório com fundo de madeira e quadros decorativos. Ele veste um terno escuro com camisa azul e gravata estampada, compondo uma cena de trabalho intelectual e conversa dinâmica.
País

Principal advogado de Vorcaro deixa defesa do banqueiro

Advogado criminalista Roberto Podval deixou de atuar na defesa de Daniel Vorcaro nesta segunda-feira (23).

Redação
23 de Março de 2026
Policial feminina da Guarda Municipal de Vitória ao lado de viatura policial, vestida com uniforme azul escuro, capacete e equipamentos de segurança, em ambiente ao ar livre.
País

Comandante da Guarda Municipal de Vitória é morta a tiros pelo namorado

Dayse Barbosa estava dormindo quando foi alvejada por cinco tiros na cabeça.

Redação
23 de Março de 2026
Monique é uma mulher branca de cabelo longo, liso e preto. Na foto, ela está ao lado da advogada de defesa.
País

Justiça concede liberdade provisória a Monique Medeiros, mãe de Henry Borel

A mulher é acusada de omissão por não ter impedido as agressões que tiraram a vida do filho.

Redação
23 de Março de 2026
O réu Jairo Souza Santos Júnior, vestindo jaqueta preta e óculos, caminha em um tribunal ladeado por advogados em becas pretas durante o julgamento do caso Henry Borel. O ambiente ao fundo mostra a estrutura de madeira do plenário e equipamentos de escritório sob iluminação amarela.
País

Defesa de Jairinho força suspensão de julgamento do caso Henry Borel

Advogados do ex-vereador e da mãe do menino Henry Borel abandonaram o júri.

Redação
23 de Março de 2026
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
País

PGR envia ao STF parecer favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro por motivos de saúde

Ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes relacionados a atos contra a democracia.

Agência Brasil
23 de Março de 2026
Família grande feliz em pé na praia de areia, olhando para as ondas do oceano juntos, pai com mãe e filhos observando as ondas.
País

Abril terá dois feriados prolongados em 2026; veja datas

Os feriados prolongados são tradicionalmente utilizados por trabalhadores para descanso ou viagens.

Redação
23 de Março de 2026