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Flávio Bolsonaro e Michelle lançam no Ceará as pré-candidaturas de Alcides e Priscila ao Senado

O PL, no entanto, ainda deve decidir qual dos dois será oficializado na chapa de Ciro Gomes. Evento está previsto para ocorrer em Fortaleza no dia 10 de julho.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.
Legenda: O compartilhamento do palanque aponta uma reaproximação dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) dividirão o mesmo palanque no lançamento oficial das pré-candidaturas da vereadora fortalezense Priscila Costa (PL) e do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. 

O anúncio das pré-campanhas dos cearenses está previsto para ocorrer em Fortaleza no dia 10 de julho e a presença compartilhada dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi confirmada pela equipe de Michelle em contato com a reportagem do PontoPoder na tarde desta quinta-feira (11). 

A vinda de Flávio Bolsonaro já havia sido confirmada pela assessoria do Partido Liberal Ceará e mencionada pelo presidente estadual da sigla e deputado federal André Fernandes (PL)durante entrevista à live PontoPoder na última terça-feira (9).

André Fernandes mencionou durante a conversa que deverão ser lançadas ainda pré-candidaturas de deputados federais e estaduais da legenda partidária.

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Em conversa com o PontoPoder, também nesta quinta-feira, a assessoria parlamentar de Priscila Costa informou que Michelle e Flávio estarão juntos no evento que vai anunciar a política como um dos nomes do PL ao Congresso Nacional.

A informação também foi divulgada pela própria Priscila em seu Instagram, num vídeo em que aparece junto ao senador que é pré-candidato à Presidência da República.

"Ao lado de Flávio Bolsonaro no Senado, já tratando sobre o lançamento da minha pré-candidatura ao Senado pelo Ceará, onde estará presente a nossa ilustre Michelle Bolsonaro, ao lado do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro", escreveu na legenda.

Indagada, a assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro disse que ainda não tem "agenda prévia" e, portanto, não poderia confirmar oficialmente a presença do político na capital cearense na data informada.

Já a equipe de comunicação do dirigente estadual do PL disse desconhecer "outro motivo que não seja o dito pelo próprio senador e pré-candidato do PL à Presidência da República" em vídeo divulgado confirmando a presença no evento da pré-campanha de Alcides.

Fim do 'racha' entre Michelle e Flávio?

O compartilhamento do palanque entre Michelle e Flávio aponta uma reaproximação dos dois, após protagonizarem desentendimentos públicos recentes. Um deles chegou a envolver a articulação do PL no Ceará visando as eleições de 2026. 

Em novembro do ano passado, a ex-primeira-dama criticou o presidente estadual da legenda e seus aliados, afirmando que "se precipitaram" ao firmar uma aliança com o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). 

A fala ocorreu no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. No palco do evento, Michelle Bolsonaro já havia defendido a aliança com senador cearense, afirmando: "A direita é Girão". André, por sua vez, disse estar "obedecendo a Bolsonaro". 

Como reação, Flávio e os irmãos Eduardo Bolsonaro (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), este último vereador do Rio de Janeiro, saíram em defesa de Fernandes.

Eduardo reforçou que André Fernandes "não poderia ser criticado por obedecer ao líder". Ele chamou o comentário feito por Michele Bolsonaro de "injusto e desrespeitoso" com o cearense. "Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai", escreveu no X.

Carlos seguiu a linha do irmão. Também no X, o vereador falou que é necessário que haja respeito pela decisão feita por Jair Bolsonaro. "Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças", reforçou. Apesar disso, o vereador afirmou que "é óbvio que tenho preferência pelo Girão e deixo isso bem claro". 

Flávio, por sua vez, concedeu uma entrevista coletiva em 2 de dezembro, na qual criticou a madrasta. "Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse.

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