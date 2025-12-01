Filhos de Bolsonaro saem em defesa de André Fernandes após críticas de Michelle a aliança com Ciro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL) nesta segunda-feira (1°). O cearense foi alvo de críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) por articular aliança com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

As críticas foram feitas durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo), em Fortaleza, neste domingo. Durante o discurso, Michelle se virou para André Fernandes, que também estava no palco, e disse que eles "se precipitaram" no apoio a Ciro.

Na mesma hora, André Fernandes rebateu e disse estar "obedecendo a Bolsonaro", em referência ao ex-presidente. Em entrevista ainda no domingo, o parlamentar explicou que o movimento foi alinhado com Bolsonaro. "Se a esposa dele diz publicamente que a gente deu um passo errado, que foi precipitado, bom então é uma aliança precipitada do próprio marido dela", reforçou.

Veja também PontoPoder André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado PontoPoder No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará PontoPoder 'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

A defesa dos três filhos de Bolsonaro seguiu na mesma toada do argumento de Fernandes. Em publicação feita no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (1º), Eduardo Bolsonaro reforçou que André Fernandes "não poderia ser criticado por obedecer ao líder".

Ele chamou o comentário feito por Michele Bolsonaro de "injusto e desrespeitoso" com o cearense. "Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai", disse.

Carlos Bolsonaro seguiu a linha do irmão. Também no X, o vereador falou que é necessário que haja respeito pela decisão feita por Jair Bolsonaro. "Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças", reforçou. Apesar disso, o vereador afirmou que "é óbvio que tenho preferência pelo Girão e deixo isso bem claro".

Legenda: Michelle Bolsonaro e André Fernandes tiveram escalada de tensão durante evento deste domingo (30). Foto: Fabiane de Paula.

Em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Flávio Bolsonaro disse que a fala da madrasta foi "autoritária e constrangedora". Para o primogênito de Bolsonaro, Michelle "atropelou o próprio presidente Bolsonaro".

"O mecanismo será uma discussão interna feita por um grupo, do qual ela faz parte, e depois a decisão final será, sempre, de Jair Messias Bolsonaro. Michelle não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão às vezes é mais importante do que a própria decisão", acrescentou.

Entenda o caso

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, Michelle Bolsonaro disse que André Fernandes e seus aliados no Estado “se precipitaram” no apoio a Ciro Gomes na disputa para o Governo do Ceará. "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer. (...) Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá", disse.

Em resposta, André Fernandes disse "eu só estou obedecendo Bolsonaro". Pessoas que estavam em volta do deputado pediram calma a ele. Depois, André seguiu sentando no palco acompanhando a fala de Michelle, mas de cabeça baixa e digitando no celular enquanto ela continuava.

Antes desse embate direto, Michelle já havia orquestrado fotografia que, disse ela, era para registrar "todos os líderes que apoiam a candidatura do nosso Girão". "Nós, como eleitores, iremos fiscalizar os nossos parlamentares se em 2026 eles derem um voto contrário", completou.

André Fernandes foi chamado nominalmente por Michele Bolsonaro para estar ao lado de Eduardo Girão na foto. Além dele, ela convocou Alcides Fernandes, pai de André e deputado estadual, e o Dr. Jaziel, deputado federal.

Veja vídeo:

Ainda no local do lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão, André Fernandes concedeu uma coletiva de imprensa para rebater as declarações de Michelle Bolsonaro. A entrevista aconteceu após o fim do evento, quando a ex-primeira-dama já estava a caminho do aeroporto. Ele explicou que as articulações feitas foram alinhadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que isso estava sendo mantido sob sigilo.

"Tinha um acordo com Bolsonaro de que em momento algum falaria sobre as reuniões internas, mas já que infelizmente a própria esposa do ex-presidente chega aqui e diz que fizemos uma movimentação errada", disse.

Ele citou que, durante no dia 29 de maio, Bolsonaro participou de uma reunião com parlamentares do PL e ele próprio "pediu para ligar para o Ciro Gomes no viva-voz". "Estou tentando fazer essa construção para derrotar o PT, ter um grande cabo eleitoral no Ceará e ter um candidato de centro-direita", disse. "Se a esposa dele diz publicamente que a gente deu um passo errado, que foi precipitado, bom então é uma aliança precipitada do próprio marido dela", completou.