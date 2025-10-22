No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Em seu primeiro discurso como filiado ao PSDB, o ex-ministro Ciro Gomes fez elogios a ex-adversários políticos, criticou governos petistas, voltou a falar sobre ter sofrido traição política e disse que, se seguisse o próprio juízo, "não seria mais candidato a nada". "Mas o juízo é pouco aqui, quem manda é o coração", complementou, alimentando esperança em aliados de que possa ser candidato em 2026.

A oficialização na legenda tucana aconteceu nesta quarta-feira (22), em um hotel de Fortaleza, ao lado de lideranças como o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o presidente do PL Ceará, André Fernandes, e o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner. No encontro, o político também defendeu o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (Sem partido), para ser candidato ao Governo do Ceará em 2026.

Legenda: Ciro Gomes durante evento de filiação ao PSDB Foto: Thiago Gadelha/SVM

Em discurso, Ciro agradeceu a presença de partidos que, mesmo com "divergências", estão dispostos a concretizar a aliança da oposição. Nesse momento, cumprimentou André Fernandes e o chamou de "jovem talento".

"Eu quero dizer muito obrigado às lideranças todas, que sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos. Alguns eu estava errado, o que me custa ter a humildade para mostrar isso? E outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Eu estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o Capitão Wagner” Ciro Gomes Ex-governador do Ceará e ex-ministro

Capitão Wagner esteve no evento, mas precisou sair antes do discurso de Ciro, devido ao deslocamento para um compromisso em Brasília. Mesmo assim, foi mencionado pelo ex-adversário, com quem teve embates no início da carreira política, quando Ciro atuava no Governo Cid Gomes.

"Eu quero dizer muito obrigado às lideranças todas que, sendo diferente das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos, alguns eu estava errado, que me custa ter humildade para mostrar isso. Aprendi pelo amadurecimento que estou testemunhando. Eu estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o Capitão Wagner. Capitão, você não está só", afirmou Ciro.

Legenda: Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes durante evento de filiação do Ciro Gomes ao PSDB Foto: Thiago Gadelha/SVM

Já sobre Roberto Cláudio, Ciro disse que o ex-gestor é "o mais pronto e acabado quadro" para qualquer tarefa. "Está pronto para ser o grande governador que o Estado do Ceará pode ter", ressaltou.

Na sua fala, Ciro também fez críticas a políticas trabalhistas do Governo Lula, falou sobre o problema da segurança pública no Ceará e relembrou projetos políticos em que atuou, como a ferrovia Transnordestina.

Candidatura não está descartada

O ex-ministro voltou a falar sobre a "traição" que julga ter sofrido do grupo político governista em 2022, quando houve um rompimento, especialmente com seu irmão, o senador Cid Gomes. "Muito obrigado a todos os militantes que se mantiveram generosamente fiéis, quando a traição, a ingratidão foram corroendo as possibilidades de eu continuar ali", disse.

Mesmo com elogios a Roberto Cláudio e sinalização de apoio à candidatura ao Governo, Ciro não descartou ser candidato.

"Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada, depois da amargura que sofri pelas traições, pela ingratidão que eu nunca esperava. Tirei um terceiro lugar feio em Sobral, doeu pra caramba, mas o juízo é pouco aqui, quem manda aqui é o coração, então vou dizer aquilo que vocês talvez esperem ver: vamos trabalhar, vamos organizar, vamos prepara um projeto de futuro, eu vou cumprir a minha obrigação", destacou ao fim do discurso.

ANÚNCIOS DURANTE A FILIAÇÃO

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) anunciou, durante o evento, que o ex-ministro Ciro Gomes, ao se filiar ao PSDB, vai assumir a presidência do partido a nível estadual.

Já a presidência do PSDB Fortaleza ficará a cargo do ex-prefeito José Sarto, que também entrou nas fileiras tucanas no mesmo evento.

O atual presidente da legenda, Ozires Pontes, já havia anunciado que não teria o mandato de dirigente renovado. A composição da sigla homologada em outubro de 2023 será encerrada no próximo dia 31.