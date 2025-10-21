Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto anunciou, nesta terça-feira (21), a saída do PDT e a filiação ao PSDB, partido do qual chegou a ter expulsão cogitada em 1991 por possível infidelidade partidária. O político seguirá os passos de Ciro Gomes, que entrará oficialmente para os quadros da sigla tucana nesta quarta (22).

Em comunicado nas redes sociais, Sarto criticou o PDT, ao dizer que a legenda aceitou o “papel menor de ‘puxadinho’ do PT”. “O Ceará pede renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o apodrecimento da máquina pública cearense”, pontuou.

A partir disso, o ex-prefeito anunciou que retorna ao PSDB para apoiar o projeto liderado por Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro Gomes. “De volta ao partido que ajudamos a criar e que deu ao Brasil a tão sonhada estabilidade econômica, renovo minha crença de que só a política é capaz de melhorar a vida das pessoas”. pontuou.

CONVIDADO A SE RETIRAR

A ida de Sarto para a legenda tucana trata-se de um retorno. Então vereador da Capital, ele e outros sete parlamentares chegaram a ter cogitada a expulsão do PSDB em 1991, após a bancada votar favoravelmente a um projeto do prefeito Juraci Magalhães (PMDB), de quem o grupo era opositor. A proposta autorizava o Executivo a contratar 30 mil bolsas escolares em unidades particulares.

Como mostraram edições do Diário do Nordeste, em dezembro de 1991, o presidente do PSDB, o senador Beni Veras, mostrou insatisfação com a posição favorável tomada pelos vereadores, mesmo diante do encaminhamento contrário do partido. Com isso, a Executiva teria convidado os parlamentares a buscarem uma nova sigla.

O então tesoureiro da Executiva Regional do PSDB, vereador João Pinheiro, chegou a declarar: "Eles estão descartados dos planos do PSDB para o futuro". Por sua vez, os vereadores acusados de “traição”, afirmavam que o partido ainda não havia decidido nada, já que sequer haviam sido convidados para uma reunião.

Legenda: Edição do Diário do Nordeste de 31 de dezembro de 1991 Foto: Reprodução/Arquivo DN

Questionado pelo PontoPoder sobre o caso, Sarto negou a expulsão. Segundo o ex-prefeito, embora a direção do PSDB tenha mostrado insatisfação com o posicionamento dos vereadores, o processo nunca avançou.

“O que houve foi o seguinte, é que, à época, pela insuficiência de vagas na rede pública, o prefeito da época, Juraci, mandou a mensagem para possibilitar a contratação no setor privado de vagas que precisava na escola pública. Toda a bancada do PSDB à época foi favorável e ninguém foi expulso. Houve uma demonstração de insatisfação da então direção da época, mas não tem um processo de expulsão contra mim e contra nenhum dos outros vereadores do PSDB” José Sarto Ex-prefeito de Fortaleza

O futuro tucano também informou que seguiu no PSDB até a saída de Ciro Gomes. O ex-governador migrou para o PPS em 1997, que era comandado pelo ex-deputado Roberto Freire.