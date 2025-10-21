Diário do Nordeste
Pré-candidato ao Senado, Alcides diz que vai participar do ato de filiação de Ciro ao PSDB

Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)

21 de Outubro de 2025
Foto do deputado Alcides Fernandes discursando na Alece
Legenda: Alcides falou ainda sobre sua pré-candidatura pelo PL visando 2026
Foto: José Leomar / Alece

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) afirmou, durante evento realizado nesta terça-feira (21) por parlamentares do bloco oposicionista da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), que vai estar no ato de filiação do ex-ministro Ciro Gomes ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), marcado para esta quarta-feira (22).

“Queremos estar com o 'Cirão do povo' lá”, respondeu o político, que é pré-candidato ao Senado Federal. “A ideia é o que eu falei, juntos nós somos mais fortes para libertar o estado do Ceará”, completou.

Nas palavras de Alcides, “Ciro é uma pessoa que está realmente preocupando a esquerda”. “É um cabra velho que vem para alavancar, já provou como governador, como prefeito e não tá só para brincar”, discorreu o deputado estadual. “Se ele vier, nós vamos abraçar o projeto. Ciro governador!”, frisou.

Na ocasião, o liberal comentou sobre sua licença. Segundo ele, haverá um rodízio no Parlamento estadual, de modo que ele irá sair, a deputada estadual Dra. Silvana (PL) retornará ao seu assento no Plenário 13 de Maio e o deputado estadual Pedro Matos (Avante), que está na suplência do PL, segue no mandato.

Indagado se o pedido de licença seria para que pudesse se concentrar na campanha por representar a sigla na corrida eleitoral por uma vaga no Senado, ele desconversou. “Todos nós somos pré”, evidenciou ele, salientando que definições ficarão para o próximo ano.

Críticas ao sistema público de saúde no Ceará

O evento oposicionista desta terça, intitulado pelos organizadores como “Café da Oposição” teve como convidada a médica pediátrica e suplente de deputada federal Mayra Pinheiro (PL). O encontro, conforme foi divulgado, debateu o atendimento especializado de crianças e adolescentes no Ceará.

Foto do Café da Oposição da Alece nesta terça-feira (21)
Legenda: Mayra Pinheiro foi a convidada do evento desta terça
Foto: Marcos Moreira

Ao conversar com a imprensa, Alcides Fernandes disse que o assunto o mobiliza, por conta da morte de um dos seus filhos, Andriel, aos 14 anos. Ele atribuiu o falecimento do garoto, vítima de um acidente de moto, à falta de estrutura hospitalar no interior do estado, onde o episódio ocorreu.

“Vocês falam e de repente começo a voar para um tempo. Um tempo que eu passei de dor, de ter perdido meu filho em acidente. Lembro que o acidente aconteceu em Cariús, foi atendido em Jucás, manda para Iguatu. Depois, em Iguatu, 'aqui não tem UTI, manda para Barbalha'. E ali, eu dentro daquele carro, [tive] a viagem mais horrível da minha vida, saí de Iguatu com um filho ensanguentado”, relembrou. 

E continuou: “Passamos uma semana com ele lá e Deus levou meu filho. É uma dor que eu não desejo que ninguém passe. O maior sofrimento que o ser humano passa aqui na Terra é perder um filho. E quantos pais não perderam um filho por conta dessa negligência do Estado? Porque não tem uma UTI?”, indagou. 

